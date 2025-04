fot. Fotolia

Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym to anonimowe wsparcie dla osób palących. Zespół specjalistów zapewnia niezbędną pomoc palaczom zamierzającym zerwać z nałogiem, w tym m.in.:

informuje o korzyściach wynikających z rzucenia palenia, szkodliwości palenia oraz mechanizmach uzależnienia ,

, przeprowadza analizy głębokości ich uzależnienia od tytoniu oraz wzmacnia motywację do zaprzestania palenia,

opowiada o możliwych metodach rzucenia palenia opartych na farmakoterapii i psychoterapii łącznie z możliwością indywidualnego doboru metody zerwania z uzależnieniem,

opartych na farmakoterapii i psychoterapii łącznie z możliwością indywidualnego doboru metody zerwania z uzależnieniem, wspiera w chwilach kryzysu po odstawieniu wyrobów tytoniowych,

informuje o istniejących w Polsce poradniach stacjonarnych konsultujących za pośrednictwem lekarzy, psychologów i dietetyków w zakresie uzależnienia od tytoniu.

Ze wsparcia Poradni skorzystać mogą nie tylko palacze, ale również rodziny palaczy, osoby chcące namówić kogoś do rzucenia palenia.

– Palenie tytoniu to jedno z najbardziej uzależniających zachowań. Poza koniecznością dostarczenia organizmowi nikotyny ma silne podłoże psychologiczne, dlatego też wielu osobom bardzo trudno jest samodzielnie podjąć próbę rzucenia palenia – mówi Magdalena Cedzyńska, kierownik Poradni Pomocy Palącym przy Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie, nadzorująca prace Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym. I dodaje: – Każdego roku do poradni zgłasza się o pomoc od 6,5 do 8,5 tysiąca osób. Dzwonią osoby, które przygotowują się do zaprzestania palenia i potrzebują konkretnych wskazówek, jak to zrobić i czego się spodziewać, dzwonią też byli palacze lub osoby, które właśnie rzuciły palenie, ale mają kryzys i potrzebują wsparcia oraz motywacji.

Koszt połączenia z Telefoniczną Poradnią Pomocy Palącym to tylko 1 impuls (około 35 gr) z numeru stacjonarnego, niezależnie od czasu trwania rozmowy. Specjaliści czekają na telefony od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-19:00.

Co więcej, konsultant może również zadzwonić sam w ustalonym wcześniej terminie – wystarczy wysłać wypełniony formularz na adres biuro@jakrzucicpalenie.pl lub zadzwonić i umówić konsultacje.

Formularz, a także dodatkowe informacje dla osób, które chcą rzucić palenie dostępne są na stronie www.jakrzucicpalenie.pl. W zakładce Poradnie podane są numery telefonów oraz adresy 61 lokalnych placówek zapewniających wsparcie palaczom. Wyszukiwarka daje możliwość znalezienia specjalistycznej poradni, jak najbliżej miejsca zamieszkania, w każdym z województw. Osoby, dla których powyższe formy komunikacji mogą stanowić problem powinny zwrócić się o pomoc do swojego lekarza rodzinnego.

Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym jest organizowana w ramach zadania "Prewencja pierwotna nowotworów" finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.

