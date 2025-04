Czy wiesz, że 2/3 puli cholesterolu pochodzi z Twojej wątroby?

Tylko 1/3 cholesterolu dostarczasz z pożywieniem. Resztę syntetyzujesz w tkankach, głównie w wątrobie. Cholesterol w organizmie występuje wolny lub połączony z innymi związkami chemicznymi. Jego ilość w organizmie waha się od 140 do 300 g.

Cholesterol pełni wiele ważnych funkcji. Jest składnikiem błon komórkowych. Każda komórka Twojego organizmu jest zbudowana między innymi z cholesterolu. Z niego syntetyzowane są inne ważne związki.

Hormony kory nadnerczy – kortykosteroidy, które odpowiadają za regulację metabolizmu, powstają z cholesterolu. Jego pochodną są męskie i żeńskie hormony płciowe. Składniki żółci – kwasy żółciowe niezbędne w procesie trawienia oraz witamina D, która wpływa na kości, nerwy i mięśnie, też powstają z cholesterolu.

Dobry czy zły cholesterol?

Potocznie mówi się o dobrym – HDL i złym – LDL cholesterolu. Co to za skróty? I czy istnieje dobry i zły cholesterol? Cholesterol jest lipidem, czyli tłuszczem, nie rozpuszcza się w wodzie i dlatego w surowicy musi być transportowany zamknięty w specjalnych pęcherzykach – lipoproteinach.

Zły cholesterol LDL

Jest kilka rodzajów lipoprotein, ale dwa z nich są wyjątkowo bogate w cholesterol. Te lipoproteiny to LDL i HDL. Te pierwsze transportują cholesterol z wątroby do innych tkanek. To w nich zawarte jest 70% cholesterolu obecnego we krwi. W normalnych warunkach przenoszą cholesterol do kory nadnerczy, nerek, wszędzie tam, gdzie jest potrzebny do wytwarzania innych ważnych związków. Kiedy jest ich za dużo, tkanki nie są w stanie wykorzystać ich w całości. Zaczynają odkładać cholesterol w ścianach naczyń. To z kolei jest przyczyną rozwoju miażdżycy.

Dobry cholesterol HDL

Lipoproteiny HDL transportują cholesterol w przeciwnym kierunku z tkanek do wątroby. Przenoszą ok. 25% całkowitego cholesterolu. Odgrywają rolę w zmniejszaniu złogów cholesterolu w naczyniach. Widać więc, że cholesterol jest jeden. Szkodliwy jest jego nadmiar. Kiedy jest go za dużo, we krwi zwiększa się stężenie lipoprotein LDL, które przyczyniają się do rozwoju miażdżycy.

Kiedy zbadać poziom cholesterolu?

Podwyższony poziom cholesterolu nie daje objawów. Istnieją jednak wyznaczniki, które wskazują na to, czy możesz mieć podwyższony poziom cholesterolu lub inne zaburzenia gospodarki lipidowej.

Zbadaj poziom cholesterolu, jeśli masz nadwagę (BMI 25-30) lub otyłość (BMI >30), palisz papierosy, prowadzisz siedzący tryb życia, Twoja dieta uboga jest w warzywa i owoce, a obfita w produkt mięsne, jeśli w Twojej rodzinie (u rodziców) występowały wczesne zawały serca lub udary mózgu (u kobiet poniżej 65 roku życia, u mężczyzn poniżej 55 lat).

Regularnie, co 2-3 lata, poziom cholesterolu powinni badać mężczyźni powyżej 35 roku życia i kobiety powyżej 45 roku życia. Odpowiedni poziom cholesterolu to Twoje zdrowie, dlatego warto go kontrolować.

