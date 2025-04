Błony śluzowe nosa, zatok, gardła czy oczu potrzebują odpowiedniego nawilżenia, by dobrze chronić cię przed wirusami i bakteriami. Co robić, kiedy wysychają w ogrzewanych pomieszczeniach?

1. Inhalacja z ziół

To skuteczny sposób na nawilżenie górnych dróg oddechowych. Zalej wrzątkiem garść rumianku i/lub szałwii. Odczekaj chwilę, by napar nie był zbyt gorący. Nakryj głowę ręcznikiem i wdychaj parę ok 20 min.

2. Krople do oczu z kwasem hialuronowym

Jeśli oczy pieką, swędzą, są podrażnione, warto mieć buteleczkę pod ręką i stosować je co 2-3 godziny w trakcie pracy przy komputerze.

3. Woda morska w sprayu

Używaj jej gdy czujesz suchość w nosie, albo gdy masz problem z jego oczyszczeniem. Dzięki niej pomożesz rzęskom nabłonka dróg oddechowych pozbyć się zarazków i skutecznie je wypłuczesz.

4. Nawilżacz powietrza w sypialni

Gdy działa centralne ogrzewanie, powietrze w domu jest suche. Jeśli po nocy drapie cię w gardle i masz zatkany nos, włącz przed snem nawilżacz powietrza (niewskazany dla alergików!).