Poranna gimnastyka - dlaczego warto?

Wielu z nas tuż po przebudzeniu wciąż ma poczucie zmęczenia i senności. Wówczas zwykle sięgamy po szybki zastrzyk energii w postaci filiżanki kawy. Ten niezdrowy nawyk warto zastąpić poranną gimnastyką, która pobudzi organizm do aktywności oraz poprawi humor.



Wystarczy odrobina zapału oraz piętnaście minut o poranku, by wyrobić w sobie nawyk codziennych ćwiczeń tuż po przebudzeniu. Choć początkowo z pozoru może nam się to wydawać niewykonalne, warto spróbować. Pozytywne efekty regularnej gimnastyki poprawią naszą kondycję fizyczną i psychiczną.

Zalety porannej gimnastyki

pobudzenie ciała i umysłu,

przypływ energii,

poprawa nastroju, za sprawą endorfin wydzielających się podczas aktywności fizycznej,

poprawa krążenie krwi,

rozgrzanie mięśni i stawów, by przygotować je do całodziennej aktywności,

przyspieszenie przemiany materii (wspomaganie odchudzanie).



Proste ćwiczenia

Poranny trening nie powinien być intensywny ani wyczerpujący. Pamiętajmy, że ma nas pobudzić do całodziennej aktywności, a nie zmęczyć. Ćwiczenia wykonujmy zatem powoli i bez pośpiechu. Oto kilka pomysłów na poranny rozruch.

1. Nie wstawaj z łóżka od razu po przebudzeniu. Najpierw przeciągnij się kilka razy, jeszcze leżąc w łóżku. W ten sposób pobudzisz zastane po nocy mięśnie i stawy.

2. Wykonaj kilka głębokich wdechów, pozwól organizmowi się dotlenić. Jeśli pogoda na to pozwala, otwórz okno i wpuść do sypialni świeże powietrze.

3. Leżąc na plecach, ugnij nogi w kolanach i złap za kolana rękami. Poleż chwilę w tej pozycji.

4. Następnie przewróć się na brzuch i podnieś jednocześnie wyprostowane ręce i nogi, odrywając je od łóżka. Powtórz tę czynność trzy razy.

5. Usiądź po turecku. Mocno wyciągnij wyprostowane ręce do góry, a następnie prawą podeprzyj na biodrze, a lewą trzymaj wyprostowaną w górze i pochylaj się w prawą stronę, rozciągając lewy bok. Następnie powtórz ćwiczenie na drugą stronę.

6. Opuść nogi ze skraju łóżka. Wciąż stabilnie siedząc wykonaj kilka krążeń głową raz w jedną, raz w drugą stronę.

7. Wstań z łóżka. Wykonaj trzy przysiady, a później możesz wspiąć się wysoko na palcach, wyciągając ręce do góry, podobnie, jak robiłeś to przeciągając się w łóżku.