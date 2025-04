O tym, że nasz rytm dobowy ma wpływ na różne procesy fizjologiczne zachodzące w obrębie naszego układu sercowo – naczyniowego wiadomo było od dawna. Najczęstsze występowanie zawałów serca w godzinach porannych, zaraz po przebudzeniu jest jednym z przykładów tej zależności. Jak się jednak okazuje, także rozległość zawału jest zależna od pory dnia, w której on wystąpi.

By to stwierdzić, grupa naukowców z Madrytu przeanalizowała dane pochodzące od 811 pacjentów przyjętych do szpitala z powodu zawału STEMI, podtypu zawału spowodowanego zwykle przez zamknięcie tętnicy wieńcowej. Rozmiar uszkodzenia mięśnia sercowego oceniano na podstawie ilości uwolnionych enzymów charakterystycznych dla martwicy mięśnia sercowego. Na tej podstawie ustalono, że zawał serca, do którego dochodzi pomiędzy godziną 6 rano a 12 pozostawia średnio o 20% większy obszar martwej tkanki niż o jakiejkolwiek innej porze dnia.

Największa liczba chorych (269) miała zawał serca w godzinach od 6 rano do 12, następnie 240 pacjentów doświadczyło ataku od południa do godziny 18, 161 w godzinach 18 - północ i wreszcie 141 pomiędzy północą a 6 rano. Lekarze wykazali również, że zawał w okolicy przedniej ściany serca wiązał się z rozleglejszym obszarem martwicy.

„Jeśli nasze wyniki zostaną to potwierdzone, może to mieć istotny wpływ na interpretację testów klinicznych badających strategie leczenia w zawale STEMI.”- podsumowują autorzy badania.

Źródło: PhysOrg/ kp

