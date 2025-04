Do wypadku doszło w sobotę 7 września 2013 r. nad ranem, w jednym z mieszkań przy ul. Żwirki i Wigury w Mikołowie. Siedemnastolatek usnął ze słuchawkami opuszczonymi na szyję. Pech chciał, że słuchawki miały częściowo odizolowany kabel, a w mieszkaniu trwał akurat remont. Gdy kabel od słuchawek w jego odizolowanej części zaplątał się w niezabezpieczone gniazdko elektryczne, doszło do porażenia.

Chłopak ocknął się na ziemi, nie wiedział, co się stało. Rodzina wezwała pogotowie. Ratownicy Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach stwierdzili u 17-latka poparzenia klatki piersiowej i ramion, miejscami nawet III stopnia. Pacjenta przewieziono do GCZD do Katowic-Ligoty.

Ratownicy przyznają, że z tego rodzaju porażeniem prądem jeszcze się nie spotkali.

Źródło: Dialog Agencja PR/ mk

