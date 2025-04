Problem nadwagi wśród dzieci jest coraz bardziej zauważalny. Dzieci jedzą nieregularnie, często podjadają między posiłkami, a w ich jadłospisie ważne miejsce zajmują batoniki, słodkie bułki i fast foody. Dodatkowo w napiętym grafiku zajęć nie ma czasu na aktywność fizyczną, co bezpośrednio wpływa na niską kondycję i jest przyczyną nadwagi. Dlatego właśnie rodzice i nauczyciele już od najmłodszych lat powinni kreować właściwe postawy żywieniowe wśród dzieci i młodzieży.

„Troska o zdrowie młodego pokolenia sprawia, że we wszystkich krajach przykłada się szczególną wagę do upowszechniania zasad prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i nauczycieli.” (prof. dr hab. Jan Gawęcki „Żywienie u progu i u schyłku życia”, rozdział 7 „Zasady żywienia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym”).

W odpowiedzi na ten problem powstał program „Porcja Pozytywnej Energii”. Na stronie internetowej www.porcjapozytywnejenergii.pl, zarówno rodzice, jak i nauczyciele komplet materiałów edukacyjnych, przygotowanych przez ekspertów z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

Pomoce edukacyjne dotyczą m.in. nauki racjonalnego odżywiania dzieci, ochrony środowiska naturalnego, aktywności fizycznej, kształtowania poczucia własnej wartości oraz wartości otaczającego świata. Materiały zostały dostosowane do dwóch grup wiekowych – dla uczniów klas 1-3 i 4-6 i są potrzebne w przeprowadzeniu lekcji. Szkoły zgłaszają się do Programu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie programu. To właśnie na tym etapie przedstawiciele szkoły decydują, w jaki sposób chcieliby otrzymać materiały edukacyjne – w wersji wydrukowanego pakietu edukacyjnego przesłanego pocztą lub samodzielnego pobrania go ze strony internetowej programu.

Uzupełnieniem Programu jest konkurs, który polega na przygotowaniu przez uczniów z klasy biorącej w nim udział, pracy na jeden z wybranych tematów:

Nawyki żywieniowe i zachowania konsumenckie,

Aktywność fizyczna i zdrowie,

Ochrona środowiska i działania proekologiczne.

Prace powinny poruszać tematykę społeczną i być przygotowane przez uczniów w jednym z wybranych formatów – plakat, komiks, film, wydarzenie społeczne lub wydarzenie typu Land Art. Konkurs trwa od 1 października, prace konkursowe należy zgłaszać do 1 kwietnia 2014 r.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody przygotowane przez Organizatora. Do wygrania są tablice interaktywne, telewizory Smart TV, zestawy konsoli do gier i tablety.

Więcej informacji na temat programu, konkursu i regulaminu na stronie www.porcjapozytywnejenergii.pl i www.Facebook.pl/PorcjaPozytywnejEnergii.

Źródło: Media Forum/ mk