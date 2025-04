Dr hab. Marek Cegielski, lekarz weterynarii z Akademii Medycznej we Wrocławiu, wspomina, że przypadkowo natknął się na artykuł o właściwościach poroża jeleni. Okazało się, że to jeden z najszybszych rosnących organów, jego przyrost może wynosić nawet dwa centymetry na dobę, co jest fenomenem w świecie biologii.

Najpierw podczas corocznej pielęgnacji jeleni szlachetnych we Wrocławiu pobrano wycinek. Następnie w Akademii Medycznej rozpoczęto badania. Jak podkreśla dr Cegielski z każdym etapem badań badacze byli coraz bardziej zaskakiwani. Jak twierdzi prof. dr hab. Marek Bochnia okazało się, że komórki pochodzące z poroża jeleni nie uczulają ani nie są odrzucane.

Komórki macierzyste pochodzące z poroża stymulują inne komórki do podziału i wytwarzania białek, dają możliwość różnicowania i odnawiania komórek, które uległy zniszczeniu.

Działanie regeneracyjne polega na odbudowie i odmłodzeniu komórek, które uległy uszkodzeniu w trakcie choroby lub naturalnie się starzeją. Jak wskazują wyniki badań komórki te mogą aktywizować i przywracać naturalną prawidłową funkcję. Dalsze badania wskazały, że po dodaniu do homogenatu z komórek do kremu lub maści, łagodzi podrażnienia, zmniejsza uczucie świądu. Największy wpływ zaobserwowano w tkance kostnej, chrzęstnej i nabłonkowej, ale komórki macierzyste poroża jeleni mogą być wykorzystywane w innych tkankach i mięśniach, co będzie sprawdzane w dalszych badaniach.

