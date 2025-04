Organizatorzy spotkania dedykują to wydarzenie wszystkim przyszłym Mamom oraz kobietom planującym macierzyństwo.

Ciąża to wyjątkowy stan w życiu każdej kobiety. Jest to okres, w którym szczególnie powinna ona dbać o swoje zdrowie. Kobiety w ciąży bacznie obserwują swój organizm i śledzą wszelkie informacje, które docierają do nich poprzez media. Wierzymy, że nie przegapią także możliwości porozmawiania o swoich wątpliwościach z ekspertami w Krakowie.

Do rozmów o ciąży zaproszono: lekarza ginekologa, położne oraz specjalistki laktacyjne.

Podczas spotkania nie zabraknie porad związanych z modą, fryzjerstwem i kosmetologią, a także dietetyką.

Każda Mama otrzyma upominek –niespodziankę.

A dla Mam ze starszymi pociechami - kącik zabaw dla dzieci.

Chcesz uczestniczyć w spotkaniu? Zapisz się już dziś na email. Wyślij zgłoszenie na adres: konferencje@imageline.pl.

Szczegółowy program na www.porozmawiajmyociazy.pl

Wstęp wolny, po wcześniejszej rejestracji :konferencje@imageline.pl

