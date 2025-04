Badanie nie jest bolesne, ale dość nieprzyjemne. Najpierw jałowym wacikiem zbiera się wydzielinę z gardła (trwa to chwilę, ale może powodować odruch wymiotny). Następnie pobiera się wymaz z nosa i oddaje wszystko do analizy. Wynik badania jest po 3–7 dniach. Zawiera on nazwę wyhodowanych bakterii, a także antybiogram określający, na który antybiotyk są one wrażliwe. Na tej podstawie lekarz ustala, jaki lek zadziała najskuteczniej. Na badanie należy iść na czczo. Jeśli jednak będzie Pani miała pragnienie, można wypić szklankę wody.

