Poskromić raka

Gdybyśmy byli szczuplejsi, regularnie uprawiali sport, unikali czerwonego mięsa, jedli więcej owoców i warzyw oraz przestali palić, 70% zachorowań na raka w ogóle nie miałoby miejsca!

Jakkolwiek atakuje niespodzianie i wydaje się raczej fatum niż zasłużoną karą, nowotwór można od siebie oddalić! Zdrowy styl życia to najlepsza ochrona przed rakiem. Ewidentnie widać to, gdy patrzymy na mapę – najczęstsze w USA nowotwory, czyli rak piersi, prostaty i jelita grubego, w innych częściach świata pojawiają się nawet 20 razy rzadziej! Z kolei, odkąd do Japonii zaczęły przenikać zachodnie wzorce żywieniowe, liczba zachorowań wzrosła dramatycznie.

Zaraz po paleniu tytoniu, otyłość jest drugim najpoważniejszym czynnikiem ryzyka. W 2003 roku przeprowadzono badanie, z którego wynika, że najciężsi ludzie są nawet 5-6 razy bardziej narażeni na raka niż ci najszczuplejsi. Kolejna obserwacja dotyczyła poziomu aktywności fizycznej – kobiety ćwiczące minimum godzinę dziennie już o 30% obniżają swoją szansę zachorowania na raka jelita oraz piersi.

Oczywiście skłonność do nowotworów ma silnie genetyczne podłoże – żaden jednak „zapis” w DNA nie oznacza, że na raka zachorujemy. To nasz styl życia prowadzi do występowania zmian uwarunkowanych genami. Jedni są bardziej narażeni, inni mniej, ale wszyscy mamy szansę zapobiegać degeneracji komórek, prowadzącej do powstawania guzów.

Dlaczego właśnie ten nowoczesny zachodni typ odżywiania tak bardzo sprzyja pojawianiu się zmian nowotworowych? Wydaje się, że to z powodu zawartości chemicznej przetworzonych pokarmów. Grillowane w wysokich temperaturach czerwone mięso to znaczące źródło kancerogennych amin, inne produkty obfitują w potencjalnie mutujące toksyczne związki używane jako barwniki czy powstałe w wyniku procesów produkcyjnych. Rakowi sprzyjają także wszelkie długotrwałe procesy zapalne, w których podrażniona tkanka produkuje w dłuższym czasie duże ilości cytokin, prowokujących mutację komórek. I tak np. ciągle zapalona tkanka żołądka powoduje z czasem powstawanie wrzodów, które przedłużając proces zapalenia mogą przyczyniać się do dalszych zmian, już nowotworowych. Coraz więcej jest naukowych dowodów na to, że to właśnie komórki tłuszczowe uwalniają najwięcej substancji chemicznych odpowiedzialnych za proces zapalny, stąd im bardziej otyli jesteśmy, tym większe ryzyko.

I znowu, regularne ćwiczenia obniżają znacząco poziom cytokin we krwi i tym samym zmniejszają nasilenie stanów zapalnych. Sport to również sposób na obniżenie stężenia estrogenu we krwi kobiet, głównego czynnika sprzyjającego rozwojowi raka piersi.

Jeśli się trochę zastanowić nad wszelkimi dobrodziejstwami zmiany stylu życia, zwłaszcza, jeśli chodzi o dietę, sport i niepalenie, to aż dziw bierze, że tak wielu z nas wciąż usilnie pozostawia się w grupie największego ryzyka. Nawet bowiem, jeśli nie zależy nam na szczupłej sylwetce, dobrej kondycji i lepszym samopoczuciu, stawka jaką jest życie, powinna wystarczyć do rozpoczęcia nowego, zdrowego rozdziału!

Agata Chabierska