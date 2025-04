Urazy zębów najczęściej występują u dzieci. U dorosłych może się to zdarzyć podczas pracy fizycznej, sportu czy pod wpływem alkoholu. Do urazu dochodzi głównie w obrębie siekaczy. Do naprawy ukruszonego zęba stosowane są m.in. wypełnienia i licówki, a do zęba pękniętego – związki chemiczne. Niekiedy konieczne jest leczenie kanałowe lub jego usunięcie. Ząb wybity można umieścić ponownie w jamie ustnej, lecz należy działać bardzo szybko – w ciągu pierwszych kilkudziesięciu minut od jego wypadnięcia.

