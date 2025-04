Wiele osób wierzy, że styczniowy detoks alkoholowy jest w stanie uleczyć wątrobę po okresie wzmożonego picia w czasie świątecznym.

Brytyjski Fundusz na rzecz Osób z Chorobami Wątroby (British Liver Trust) odradza nagłe odstawienie alkoholu lub miesięczny detoks w styczniu, po okresie świątecznym. Eksperci ostrzegają, że nie naprawi to nadwątlonej w święta kondycji wątroby. Brak medycznego potwierdzenia celowości takiego działania.

BLT doradza raczej regularne, cotygodniowe odstawienie alkoholu na kilka dni przez cały rok. Wątroba ma wtedy czas na cotygodniową regenerację, co daje zdecydowanie lepsze rezultaty niż ostre, miesięczne odtruwanie.

Paradoksalnie, detoks może powodować nowe problemy. Jak twierdzi Dr Mark Wright, konsultant do spraw hepatologii Głównego Szpitala w Southhampton, stosowanie intensywnego odtruwania po okresie nadużywania alkoholu daje złudne poczucie bezpieczeństwa i utwierdza w przekonaniu, że szkody wyrządzone organizmowi da się każdorazowo łatwo naprawić. To jednak nieprawda.

Fundusz rozpoczął kampanię, w której nawołuje do dbania o zdrowie wątroby. Przypomina, że nadwaga zwiększa 3-krotnie ryzyko chorób wątroby – podobnie jak picie alkoholu.

