Jej celem jest zaopatrzenie jak największej liczby przedszkoli w roczny zapas wysokiej jakości środków czystości. Od 12 kwietnia do 6 czerwca 2010 r. kupując dezynfekujące kostki toaletowe Domestos WC Acti Blitz, możemy wesprzeć wybrane, bliskie nam przedszkole, oddając swój głos na www.domestos.pl. Teraz kupując produkty Domestos, dbamy nie tylko o higienę w naszych domach, ale także w polskich przedszkolach.

Reklama

Każdy rodzic troszczy się o swoje dziecko najlepiej jak potrafi, starając się zagwarantować mu wszystko to, czego potrzebuje do prawidłowego wzrostu i rozwoju. Dbamy o nasze pociechy na wielu płaszczyznach – jedną z nich, przekładającą się bezpośrednio na ich zdrowie, jest czystość i higiena w domu. Dlatego, gdy dziecko pojawia się w domu, przykładamy jeszcze większą wagę do regularnego i dokładnego sprzątania, w szczególności miejsc najbardziej narażonych na występowanie niebezpiecznych drobnoustrojów. Niezastąpiony jest wtedy Domestos. Dzięki niemu mamy pewność, że w łazience panuje higieniczna czystość, a nasza rodzina jest bezpieczna.

Równie ważne jest, aby dzieci przebywały w czystych, higienicznych warunkach również poza domem, kiedy nie możemy ich dopilnować i kiedy nie mamy wpływu na to, jak radzą sobie same. Dlatego obiektami wytypowanymi do Akcji Domestos stały się przedszkola - miejsca, w których nasze dzieci uczą się samodzielności i niezależności. Wiemy, że dzieci w wieku przedszkolnym, to jedna z grup najbardziej narażonych na różnego rodzaju infekcje i choroby, których przyczyną mogą być chorobotwórcze drobnoustroje, które skutecznie eliminuje Domestos.

Celem akcji „POŚLIJ DOMESTOS DO PRZEDSZKOLA” jest zaopatrzenie jak największej liczby przedszkoli w roczny zapas wysokiej jakości środków czystości marek Cif i Domestos, a co za tym idzie poprawa warunków higieny w polskich przedszkolach.

Od 12 kwietnia do 6 czerwca 2010 r., kupując kostki dezynfekujące Domestos WC Acti Blitz można wesprzeć wybrane przedszkole – np. to, do którego uczęszcza codziennie nasze dziecko. Każdy zakup kostki Domestos WC Acti Blitz nie tylko przyczynia się do powiększenia funduszu Akcji, ale – co ważniejsze - upoważnia do oddania na www.domestos.pl głosu na bliskie nam przedszkole, zwiększając jego szansę na znalezienie się wśród laureatów Akcji.

Przedszkola z największą liczbą głosów otrzymają roczny zapas środków czystości wraz z Certyfikatem Czystości Domestos, zaświadczającym o wysokim standardzie higieny oraz pakietem materiałów edukacyjnych, pomocnych przy wykształceniu u dzieci dobrych nawyków higienicznych.

Dzięki zakupom kostek toaletowych Domestos WC Acti Blitz i Akcji marki Domestos możemy nie tylko zadbać o czystość w naszych domach, ale także wspierać przedszkola, w których - w trosce o zdrowie dzieci – dbałość o stan higieny jest szczególnie istotna. Domestos WC Acti Blitz, to jedyna na rynku dezynfekująca kostka toaletowa, która, dzięki zawartości specjalnej substancji aktywnej (prekursor podchlorynu sodu), skutecznie walczy z bakteriami w wodzie pozostającej w misce toalety. Jak pokazują badania, działanie dezynfekujące jest głównym kryterium wyboru kostek toaletowych. Nowa kostka Domestos WC Acti Blitz odpowiada na potrzeby konsumentów, które dotąd pozostawały niezaspokojone ze względu na brak odpowiedniej oferty produktowej. O zaufaniu konsumentów do kostki Domestos WC Acti Blitz, najlepiej świadczy fakt, iż w ogólnopolskim badaniu konsumenckim przeprowadzonym przez TNS OBOP została ona wybrana Produktem Roku – Innowacją 2010.

Regulamin i szczegóły Akcji „Poślij Domestos do Przedszkola” znajdują się na www.domestos.pl.

Reklama

Sugerowana cena kostki Domestos Acti Blitz: koszyk 6 zł, zapas 4 zł, podwójny zapas 7 zł, koszyk + zapas 8 zł.