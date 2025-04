W artykule naukowcy podsumowali wyniki 123 badań oceniających skuteczność chemioterapii stosowanej u pacjentek po zabiegu operacyjnym. Okazuje się, że bez tej metody leczenia, z powodu raka piersi zmarłoby zdecydowanie więcej kobiet.

Według danych pochodzących z Krajowego Rejestru Nowotworów, w 2007 roku na raka piersi zachorowało w Polsce prawie 14,5 tys. kobiet, a zmarło ponad 5,2 tys. Te dane liczbowe obrazują jak wielkim problemem jest rak sutka.

Chemioterapia wiąże się z poważnymi skutkami ubocznymi i jest podawana jedynie, gdy istnieje znaczne ryzyko nawrotu nowotworu. Już na samym początku choroby na podstawie wielkości i inwazyjności guza lekarze starają się ocenić ryzyko nawrotu, co również przyczynia się do uzyskania tak pozytywnego wyniku leczenia chemioterapią.

Według ekspertów zmniejszenie ryzyka zgonu dotyczy wszystkich kobiet z rakiem piersi leczonych chemioterapią, bez względu na wiek, rozmiar guza, czy zaawansowanie kliniczne.

U kobiet, u których występują dodatkowo receptory estrogenowe na powierzchni komórek nowotworowych, dzięki leczeniu hormonalnemu, ryzyko zgonu jest jeszcze bardziej zredukowane. Badacze podkreślają jednak, że w tym przypadku najlepsze rezultaty uzyskiwano łącząc chemioterapię z hormonoterapią.

Warto podkreślić, że jest to jedne z większych opracowań oceniających skuteczność chemioterapii.

Źródło: MedicalXpress/ kp

