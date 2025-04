fot. Fotolia

Rozmiar członka to na tyle drażliwa sprawa, że zarówno mężczyźni, jak i ich partnerki wolą szukać pomocy w internecie niż pójść do lekarza i dowiedzieć się, jak ten problem rozwiązać.

W dalszej części artykułu znajdziecie 7 pytań pacjentów (i 7 odpowiedzi lekarza – doktora Zbigniewa Plewy, specjalisty chirurgii i lekarza medycyny estetycznej z warszawskiej kliniki Dr Urszula Brumer Medycyna Młodości) dotyczących powiększania członka, które najczęściej pojawiają się na forach.

Czy możliwe jest stałe powiększenie członka? Jakie są na to sposoby?



Dr Zbigniew Plewa: Tak, możliwe jest powiększenie członka, jednak stosowane dotychczas tabletki okazały się mało skuteczne, a operacyjne metody były dość inwazyjne i skomplikowane. Poza tym takie rozwiązania niosły ze sobą duże ryzyko niepowodzenia.

Od kilku lat dostępny jest jednak zabieg powiększania penisa produktem na bazie kwasu hialuronowego, czyli na bazie naturalnego składnika wielu tkanek człowieka. Pozwala on na bezpieczne powiększanie członka, zwiększając jednocześnie jego grubość i objętość. Preparat ma postać żelu i jest całkowicie bezpieczny.

Jak wygląda zabieg powiększania penisa? Czy to boli?



Zabieg odbywa się w sterylnych warunkach sali zabiegowej. Jest niebolesny, ponieważ mężczyzna zostaje miejscowo znieczulony. Najogólniej mówiąc pacjent kładzie się na łóżku, a lekarz podaje preparat miejscowo za pomocą specjalnej kaniuli. Robi to bardzo uważnie, aby nie uszkodzić delikatnych struktur członka.

Jak każdy zabieg może być nieco nieprzyjemny, głównie ze względu na okolicę jego przeprowadzania, ale ma kilka zasadniczych plusów. Po pierwsze efekty widoczne są od razu. Dochodzi do pogrubienia penisa ok. 2,5-3 cm w obwodzie oraz wydłużenia go o 1-2 cm we zwodzie. Po drugie całe spotkanie (wraz z przebraniem się i podaniem znieczulenia) trwa krótko, bo maksymalnie 30-40 minut.

Jakie są przeciwwskazania do zabiegu?



Zabieg mija się z celem, jeśli pacjent ma problemy z potencją. Wtedy powinien szukać pomocy u psychologa lub urologa, a nie u chirurga czy lekarza medycyny estetycznej. Bezwzględnymi przeciwwskazaniami są też choroby przewlekłe związane z tkanką łączną lub układem krzepnięcia oraz zmiany zapalne i ropne w okolicach pachwin.

Jak wygląda sprawa z seksem przed i po? Jak się przygotować do zabiegu?



Jeśli chodzi o seks przed zabiegiem, nie ma przeciwwskazań. Jeśli natomiast chodzi o seks po, wskazana jest wstrzemięźliwość przez co najmniej dwa tygodnie. Czy trzeba się specjalnie przygotowywać do zabiegu? Nie, ale niezbędna jest depilacja okolic miejsc intymnych.

Czy zdarzają się powikłania?



Po zabiegu przez około tydzień lub dwa tygodnie może utrzymywać się obrzęk. Czasami występują też w tym czasie nierówności na penisie, ale nie jest to powód do zmartwień, ponieważ z czasem się one równomiernie rozprowadzają. Sprawdzamy to zresztą zawsze na wizytach kontrolnych, a w razie potrzeby korygujemy nierówności, podając więcej preparatu. Jeżeli pacjent dojdzie do wniosku, że preparatu jest zbyt dużo, nadmiar można usunąć w podobny sposób jak został podany.

Ciekawi mnie, jaki typ mężczyzn powiększa sobie penisa?



Generalnie są dwie grupy mężczyzn, którzy decydują się na zabieg powiększania penisa. Jedni robią to dla zabawy, rozrywki lub za namową partnerek bądź kolegów.

Drudzy idą do lekarza ze względu na kompleksy związane z wielkością penisa, w wielu przypadkach uzasadnione! Są to pacjenci, którzy uważają, że pomoże im to szybciej odnaleźć partnerkę swego życia.

W obu przypadkach najważniejszą przyczyną tej decyzji jest jednak brak akceptacji siebie. Powiększenie penisa może im pomóc przywrócić pewność siebie i wpłynąć nie tylko na relację z partnerką, ale i na relacje w pracy, odstresowanie się, uwierzenie we własne możliwości.

Jak długo utrzymują się efekty zabiegu?



Zdarzają się sytuacje, że po rozpoczęciu normalnego życia płciowego (po wspomnianym kilkutygodniowym okresie wstrzemięźliwości) pacjenci zgłaszają się do mnie ponownie po dwóch – trzech miesiącach, by dodać kilka mililitrów preparatu i jeszcze zwiększyć obwód członka. Jest to oczywiście możliwe i nie niesie za sobą żadnych powikłań. Efekty utrzymują się przez rok do dwóch lat, choć miałem raz pacjenta, u którego niewielka ilość preparatu utrzymywała się aż 7 lat. Nie ma przeciwwskazań, by powtarzać zabieg wielokrotnie w swoim życiu.

Źródło: materiały prasowe Media Kobiet/mn