Powikłania cukrzycy: retinopatia

Retinopatia to najczęstsza choroba oka w cukrzycy. Polega na uszkodzeniu małych naczyń krwionośnych zaopatrujących siatkówkę oka. Uszkodzenie to dotyczy zarówno zamknięcia światła naczynia jak i jego pękania, co powoduje wylewy krwi. Na miejsce „zepsutych” naczyń powstają nowe, ale już nie tak dobre.

We wczesnej fazie można nie dostrzegać zaburzeń widzenia, ale nieleczone mogą prowadzić do pogorszenia widzenia lub całkowitej utraty wzroku – co znacznie utrudnia życie.

Głównym objawem, który powinien wzbudzić niepokój jest nieprawidłowe, zamazane widzenie. Jeżeli zmiany w oku zostaną wcześnie wykryte, można je skutecznie leczyć.

Profilaktyka:

rzetelne prowadzenie samokontroli

częsty pomiar glukozy we krwi

stosowanie się do zaleceń terapeutycznych w celu niemalże idealnego wyrównania cukrzycy

regularne wizyty kontrolne u okulisty (nie zwlekać gdy pojawią się niepokojące symptomy)

unormowanie gospodarki lipidowej ustroju (obniżenie poziomu cholesterolu i trójglicerydów we krwi)

normalizacja masy ciała lub utrzymanie należnej masy ciała (dieta cukrzycowa + wysiłek fizyczny + zlecone środki lecznicze)

profilaktyka przeciwmiażdżycowa (aktywność fizyczna + dieta cukrzycowa (lekkostrawna) + badania profilaktyczne i laboratoryjne)

Ale...

Jeżeli już słabo widzisz zapewne nasuwają Ci się pytania: Jak mam odczytać wynik z glukometru? I jak mam sobie dawkować insulinę?

Otóż na rynku sprzętów medycznych dostępne są glukometry które nie tylko wyświetlają wynik, ale podają go także w wersji dźwiękowej – a więc możesz usłyszeć swój wynik.

Jeśli natomiast chodzi o insulinę, warto zaopatrzyć się w pen, który przy nastawianiu dawki wydaje dźwięk kliknięcia (1 jednostka = 1 kliknięcie). Niektóre peny mają fabrycznie wmontowaną „mini” lupkę – ułatwiającą odczytanie ustawionej dawki.

Jeżeli nie dysponujesz takimi penami czy glukometrami, to do odczytu dawki czy wyniku używaj okularów lub lupy. Jednak już pogorszony wzrok nie zwalnia Cię od kontynuowania wizyt u okulisty.

Katarzyna Ziaja