Powody, dla których warto zachować równowagę

Analizując krytycznie zawartość swojego talerza, jedzenie dzielimy zwykle na lekkie i tuczące. Tymczasem o wiele istotniejsza wydaje się tak naprawdę kwaśność produktów spożywczych…



Wedle teorii równowagi kwasowo-zasadowej, nasz organizm do zdrowego, efektywnego funkcjonowania potrzebuje zbalansowania jonów dodatnich i ujemnych w płynach ustrojowych, a co za tym idzie odpowiedniego poziomu pH. Odchylenia od normy oznaczają, że nasze środowisko wewnętrzne jest zbyt kwaśne lub zbyt zasadowe – oba przypadki to ryzyko dla zdrowia i powód występowania wielu poważnych chorób, z otyłością włącznie.

Reklama

Optymalny dla organizmu przedział pH to 7,35 – 7,45, podczas gdy inne wartości są już problemem. I tak niższe pH oznacza kwasicę, która objawiać się może bezsennością, obrzękami spowodowanymi zatrzymaniem wody, migreną, wahaniami nastroju, zapalenie śluzówki jamy ustnej. Zasadowica z kolei przejawia się zwykle nadmierną sennością, bólami mięśni i astmą.

Znacznie częściej nasze organizmy są zakwaszone, co wynika z proporcji dietetycznych faworyzujących takie kwaśne pokarmy jak: mięso, ryby, jaja, ryż, makaron, słodycze, herbata, kawa oraz warzywa i owoce typu groch, soja, żurawiny. Na drugiej stronie listy pokarmowej mamy produkty zasadowe, które mają pomagać równoważyć ustrój organizmu, a których zwykle zjadamy zbyt mało. Do tej grupy należą praktycznie wszystkie pozostałe warzywa i owoce oraz mleko. Prawidłowe komponowanie posiłków powinno się więc opierać na zasadzie: 5 porcji warzyw, 3 porcje owoców, 2 porcje nabiału dla zrównoważenia kwaśnych skutków steków i kanapek. Inaczej, 80% diety ilościowo powinny stanowić produkty zasadowe, 20% kwasowe.

Im bardziej jesteśmy zakwaszeni, tym większa nasza podatność na nowotwory, zaburzenia odporności, cukrzycę, artretyzm oraz nadciśnienie i choroby skóry. Raz więc jeszcze, dieta bogata w warzywa i owoce okazuje się być błogosławieństwem.

Reklama

Agata Chabierska