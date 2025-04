Artykuł na temat nowych naturalnych pestycydów pojawił się w „ACS' Journal of Natural Products”. Napisano w nim, że ponad 2/3 składników aktywnych w nowych pestycydach zatwierdzonych w ostatnich latach pochodzi od naturalnych substancji produkowanych z roślin lub zwierząt.

Autorzy badania – Charles L. Cantrell i jego koledzy – podkreślają, że wcześniej dokonywano wielu analiz możliwości zastosowania naturalnych produktów (substancji wytwarzanych przez rośliny, zwierzęta i inne organizmy) jako pestycydów. Nikt wcześniej nie wpadł jednak na pomysł tworzenia nowych składników aktywnych (NAI – New Active Ingredients) opartych na obserwacji wpływu naturalnych substancji oraz pestycydów pochodzenia naturalnego na rynku amerykańskim. Ta informacja przeczy wcześniejszym doniesieniom, jakoby naturalne produkty nie mogły być źródłem dla NAI.

Analiza wykazała, że w latach 1997-2010 więcej naturalnych produktów zostało zarejestrowanych jako NAI w kategorii pestycydów i biopestycydów niż jakiekolwiek inne składniki. Autorzy podają, że gdy uwzględni się biologiczne składniki i produkty naturalne odtworzone w laboratoriach, ponad 69% wszystkich zarejestrowanych nowych składników aktywnych będzie miało naturalne pochodzenie.

Badacze otrzymają fundusze z amerykańskiego Departamentu Obrony w ramach Sił Zbrojnych Ochrony Przed Szkodnikami.

The American Chemical Society (ACS) jest organizacją non profit, zaistniałą z inicjatywy Kongresu USA. Ma ponad 164 tys. członków i jest największym na świecie towarzystwem naukowym oraz światowym liderem w chemicznych badaniach naukowych, mającym ogromną bazę danych, dostęp do czasopism specjalistycznych oraz organizującym wiele konferencji. Główne biura organizacji znajdują się w Waszyngtonie i Ohio.

Źródło: EurekAlert!/pk

Reklama