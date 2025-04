Problem nadwagi i otyłości wśród kobiet w ciąży

- Globalna epidemia otyłości (globesity), w tym zwiększenie częstości występowania nadwagi i otyłości wśród kobiet w wieku prokreacyjnym oraz kobiet ciężarnych, stanowi poważny problem zdrowia publicznego w krajach rozwiniętych, jak również w Polsce – mówi dr n. med. Zbigniew Kułaga z Zakładu Zdrowia Publicznego, Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”.

W odpowiedzi na te niepokojące zjawiska, Instytut Żywności i Żywienia (IŻŻ) wraz z Instytutem „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” (CZD), przygotował zakrojoną na szeroką skalę akcję edukacyjną skierowaną specjalnie do kobiet w ciąży i matek karmiących.

W efekcie kobiety ciężarne, które zostaną objęte programem, otrzymają przygotowane specjalnie dla nich materiały edukacyjne, mające im pomóc w zaplanowaniu prawidłowej diety oraz ćwiczeń właściwych dla ich stanu zdrowia i stopnia zaawansowania ciąży.

Konkurs dla placówek medycznych

W związku z tym CZD oraz IŻŻ zapraszają do udziału w konkursie, który ma wyłonić realizatorów programu na terenie całej Polski: osoby pracujące w placówkach leczniczych (pielęgniarki, położne, lekarzy), osoby wykonujące zawód medyczny w formie działalności gospodarczej oraz podmioty lecznicze sprawujące opiekę profilaktyczną nad kobietami w ciąży.

Osoby, które przystąpią do konkursu i nawiążą współpracę z CZD zostaną zaproszone na konferencję szkoleniową dotyczącą zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej u kobiet w ciąży oraz matek karmiących. Otrzymają też specjalne materiały edukacyjne przygotowane przez ekspertów CZD oraz IŻŻ, które stanowić będą narzędzie pracy z przyszłymi matkami.

Nadmierna masa ciała u kobiet w ciąży może prowadzić do poważnych konsekwencji



- Nadmierna masa ciała u kobiet w ciąży powoduje m.in. zwiększenie częstości występowania podwyższonego ciśnienia tętniczego, cukrzycy, choroby zakrzepowo-zatorowej itd. Zwiększa ryzyko martwego urodzenia, porodu przedwczesnego, cięcia cesarskiego i wady wrodzonej u dziecka. Nadmierny przyrost masy ciała podczas ciąży powoduje nadwagę u matki po porodzie. Zwiększa też prawdopodobieństwo nadwagi i otyłości u dziecka. Dlatego tak istotne jest uświadomienie przyszłym mamom znaczenia właściwego żywienia i podejmowania aktywności fizycznej w ciąży dla zdrowia ich samych i ich dzieci. Mamy nadzieję, że w trosce o zdrowie własne i zdrowie swoich dzieci, z programu skorzysta jak najwięcej przyszłych mam – konkluduje dr n. med. Zbigniew Kułaga.

Akcja "Zachowaj równowagę"

Akcja, która potrwa do końca marca 2016 r. jest częścią większego projektu edukacyjnego pod nazwą „Zachowaj równowagę”. Jest on realizowany przez Instytut Żywności i Żywienia (IŻŻ) wraz z partnerami w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) i współfinansowany przez Ministerstwo Zdrowia. Głównym celem projektu jest zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym przez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej. Kierownikiem całego projektu jest prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz – dyrektor IŻŻ.

Warto podkreślić, że po zakończeniu akcji, planowana jest ocena wpływu zastosowanych działań edukacyjnych na stan odżywienia i zdrowia objętych nimi matek oraz noworodków.

Wszystkie osoby zainteresowane promocją zdrowia skierowaną do kobiet w ciąży mogą zapoznać się z ogólnodostępnymi materiałami edukacyjnymi na stronie internetowej www.zachowajrownowage.pl.

Źródło: Materiały prasowe Solski Burson-Marsteller/ (dr)

