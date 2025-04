Zaczyna się urzeczywistniać marzenie lekarzy o dobieraniu indywidualnej terapii dla każdego pacjenta. Będzie ona pasowała nie tylko do stanu fizycznego chorego i choroby, na którą cierpi, ale też do jego metabolizmu, konstrukcji genetycznej i aktywności białek. Lekarze stworzyli tzw. "encyklopedię raka", czyli bazę danych zawierającą informacje o około tysiącu różnych odmian nowotworów.

"Encyklopedia raka" (Cancer Cell Line Encyclopedia) została stworzona przez badaczy z Broad Institute, Dana-Farber Cancer Institute oraz naukowców firmy farmaceutycznej Novartis. Jest zbiorem około tysiąca komórek raka pobranych od chorych i namnażanych w laboratorium. Przebadano je genetycznie, a w przypadku połowy z nich lekarze dysponują wynikami skuteczności działania 24 preparatów przeciwrakowych. Baza daje szansę na skuteczne leczenie pacjentów onkologicznych.

Motorem napędzającym naukowców były sytuacje, w których ten sam lek jednym pacjentom pomagał, a u innych wcale nie działał – powodem takich rozbieżności była aktywność pojedynczych genów i ich mutacje (różne u różnych pacjentów). Istnieje szansa na to, że wkrótce każdy chory będzie mógł przejść terapię dostosowaną specjalnie dla siebie, z uwzględnieniem jego indywidualnych cech. Lekarz, korzystając z dobrodziejstw tak spersonalizowanej medycyny, będzie dobierał leki skuteczne dla konkretnego pacjenta.

