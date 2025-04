Koalicja powstała dzięki wielkiej determinacji i zaangażowaniu dr n. med. Jerzego Ziętka. Pan Poseł Jerzy Ziętek wypełnił deklarację złożona w Sejmie w dniu 24 maja br. podczas debaty "Zdrowa Kobieta – silna Polska", w której zapowiedział, że walkę z rakiem szyjki macicy chce podjąć u siebie na Śląsku, aby ochronić śląskie kobiety, ich rodziny i najbliższych przed tą chorobą. Zaledwie w ciągu kilku tygodni wraz ze współpracownikami zaprosił do Śląskiej Koalicji wiele znamienitych osób, które w dniu 3 października br. potwierdziły chęć i wolę działania. Wszyscy zadeklarowali, że wspólnymi siłami można zmniejszyć zachorowalność i umieralność z powodu raka szyjki macicy w województwie śląskim.

"Dziś spełnia się moje wielkie marzenie o utworzeniu Śląskiej Koalicji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy, która podejmie wiele działań, aby zapobiegać tej chorobie wśród śląskich kobiet. Przecież nad tą chorobą można zapanować dzięki skutecznej profilaktyce. Przed nami wiele do zrobienia choćby w obszarze edukacji. Mam nadzieję, że do tej inicjatywy przyłączy się wiele osób i lokalnych instytucji" - powiedział inicjator Koalicji Poseł Jerzy Ziętek.

Żadna kobieta mieszkająca na Śląsku nie musi umrzeć z powodu raka szyjki macicy – taka misja przyświeca Śląskiej Koalicji RSM. Na Śląsku w 2009 roku u 388 kobiet zdiagnozowano raka szyjki macicy, a 219 zmarło.

Śląska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy została powołana przez Radę Programową Koalicji, w skład której weszli najwybitniejsi specjaliści z zakresu ginekologii, medycyny rodzinnej, onkologii, pediatrii i epidemiologii z województwa śląskiego. Są to między innymi: prof. Ryszard Poręba, prof. Przemysław Jałowiecki, prof. Brunon Zemła, prof. Anita Olejek, prof. Wioletta Skrzypulec-Plinta, a także naukowcy Uniwersytetu Śląskiego z zakresu socjologii i komunikacji do kobiet.

"Cieszę się, że Polska Koalicja RSM ma swój pierwszy oddział wojewódzki na Śląsku i tyle wspaniałych osób chce pomóc śląskim kobietom. Kluczem do skutecznej ochrony przed rakiem szyjki macicy jest profilaktyka oparta na edukacji kobiet, które świadomie będą korzystały z bezpłatnych badań cytologicznych oraz będą wiedziały, że ich córki można ochronić dzięki edukacji i szczepieniom. Już dziś zapraszamy ginekologów, lekarzy rodzinnych, pediatrów oraz położne i pielęgniarki, aby przystąpili do Kodeksu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy i przy każdej okazji edukowali kobiety, matki i ich nastoletnie córki w tym zakresie" - powiedział prof. Ryszard Poręba przewodniczący Rady Programowej Polskiej Koalicji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy.

Patronat honorowy nad Kongresem objął Marszałek Województwa Śląskiego Pan Adam Matusiewicz. Partnerami Śląskiej Koalicji RSM są: Województwo Śląskie, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk, Fundacja Godula Hope, Centrum Rehabilitacji Synergia.

Znalazło się już także wiele osób, które utożsamiają się z misją Śląskiej Kolacji RSM i chcą podjąć działania, które pomogą rozpropagować dobre praktyki i przekonać kobiety do regularnych badań i profilaktyki. Takimi osobami są Ambasadorki Śląskiej Koalicji RSM, którymi zgodziły się zostać: Aleksandra Gajewska – Wicemarszałek Województwa Śląskiego i aktorka, Anna Guzik – aktorka, Beata Berendowicz – dyrektor artystyczna Akademii Fryzjerskiej Berendowicz & Kublin oraz Zespół Pieśni i Tańca Śląsk.

Środkiem prowadzącym do osiągnięcia założonego celu jest realizacja kompleksowych zmian w obszarze profilaktyki we współpracy z Polską Koalicją na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy oraz najważniejszymi organizacjami, instytucjami oraz podmiotami i osobami działającymi w tym obszarze na terenie województwa śląskiego.

Źródło: materiały prasowe Expert PR/mn

