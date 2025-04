fot. Fotolia

Pończochy nasączane feromonami powstały dzięki unikalnej technologii opatentowanej przez polskiego producenta, lidera branży bieliźnianej – Studio Collants Ballerina Hosiery (producent za swoją technologię otrzymał patent P402520).

Tkanina Hush Hush, bo tak nazwano wyjątkową kolekcję, nasączona jest feromonami The Edge Woman zawierającymi delikatną nutę zapachową. Ich zawartość i jakość w materiale sprawdzono w laboratorium największego polskiego producenta feromonów – sklepu Feromony.pl.

The EDGE Woman to feromony oparte na najwyższej jakości związkach (czystość powyżej 98%), które skutecznie podkreślają osobowość osoby je stosującej. Wysokie stężenie – 2,5 mg feromonów w 25ml flakonie – to z kolei powód ich popularności wśród kobiet. The EDGE, obok naturalnego feromonu, estratetraenolu, zawiera dodatkowo dwa silne, nieujawnione przez producenta związki, które znacząco podnoszą działanie głównej substancji.

Feromony stopniowo uwalniają się z materiału pończoch (jego skład surowcowy to w 82% poliamid, a w 18% elastan, czyli lycra), a efekt ich działania utrzymuje się do sześciu godzin po pierwszym otwarciu opakowania. Opakowanie Hush Hush jest szczelnie zamknięte i zabezpieczone.

Z tkaniny powoli unosi się specjalnie dobrana mieszanka tych związków, która – jak gwarantuje producent – otacza kobietę „niewidzialną mgiełką pożądania”. Jej głos odbierany jest, jako bardziej ponętny, zapach bardziej zmysłowy, a skóra bardziej aksamitna.

Czy to rzeczywiście prawda? Aby przekonać się o magicznym działaniu pończoch, trzeba wydać niemałą kwotę. Producent ustalił bowiem ich cenę na 95 zł.

Źródło: materiały prasowe Feromony.pl/mn

