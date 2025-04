Afrykańska nić dentystyczna, fot. Procontent Communication

Nietypowe Muzeum Stomatologii

Galeria akcesoriów tworzona w ramach kampanii ,,Lekcja stomatologii” jest pomysłem mającym na celu ukazanie różnicy pomiędzy dawnymi, a współczesnymi metodami leczenia oraz higieny jamy ustnej. To sposób uświadomienia pacjentom, poprzez zaprezentowanie ewolucji stomatologii, że współczesne leczenie i higiena są nie tylko wyjątkowo komfortowe i nieuciążliwe, ale również przyjemne.

Każdy posiadający zdjęcia ukazujące np. sposoby higieny jamy ustnej odmiennych kultur, bądź po prostu własne przedziwne przyrządy stomatologiczne, może stać się współtwórcą Nietypowego Muzeum Stomatologii. Organizatorzy czekają na fotografie przedmiotów sprzed kilku albo kilkudziesięciu lat, a także tych współczesnych, których forma jest niespotykana i niecodzienna.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że nadal niektóre z ludów afrykańskich do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych stosują rozszczepione gałązki, a Hindusi, jako sposób wybielania zębów i zapobiegania odkładaniu się płytki nazębnej, praktykują żucie liści mango.

Dawne przyrządy natomiast, używane podczas zabiegów dentystycznych, bardziej przypominały narzędzia budowlane, niż współczesne akcesoria znane z gabinetów dentystycznych. Przychodnie stomatologiczne, wyglądające jak sale tortur, nie bez przyczyny kojarzące się z traumatycznymi doznaniami, odeszły do lamusa. Coraz częściej przybory stomatologiczne posiadają zabawne kształty np. postaci z kreskówek, które na pierwszy rzut oka w żadnym stopniu nie zdradzają ich funkcji.

Polacy wciąż bagatelizują problemy z uzębieniem

Niestety, wielu Polaków nadal w sposób lekceważący, odkładając w czasie, traktuje konieczność zapobiegania chorobom uzębienia. Jak wynika z badań przeprowadzonych na potrzeby kampanii „Lekcja stomatologii” 52% Polaków unika wizyt u stomatologa, a nieleczone ubytki mogą być przyczyną chorób układu krwionośnego, a nawet nowotworów. W wielu przypadkach leczenie początkowego stadium choroby zęba nie wymaga nawet podania środka znieczulającego, dlatego troska o kontrolę uzębienia powinna leżeć w interesie każdego z nas.

"Współczesna stomatologia w sposób wyjątkowo nieinwazyjny i bezbolesny potrafi poradzić sobie z chorobami uzębienia, dlatego uświadomienie pacjentom i popularyzacja współczesnej formy stomatologicznej jest ważną inicjatywą. Myślę, że stworzenie galerii umożliwi niektórym przełamanie swojego lęku przed wizytą u dentysty, zapobiegając problemom zdrowotnym, których wyeliminowanie często jest bardzo trudne lub niemożliwe" – mówi lek. dent. Przemysław Uliasz, kierownik klinik Prima-Dent.

Pomysłodawcy muzeum oczekują zdjęć innowacyjnych wizerunkowo przedmiotów. Im dziwniejszy przyrząd tym ciekawiej. Internauci mogą przesyłać fotografie na adres: aleksandra.adrian@nadziejadlazdrowia.pl oraz oglądać i komentować udostępnione materiały za pośrednictwem profilu na Facebook’u Prima-Dent – gabinety dentystyczne.

Dane opracowane na podstawie badań przeprowadzonych przez Interaktywny Instytut Badań Rynkowych na zlecenie NZOZ Prima-Dent w styczniu 2014 roku. Analizą objęto grupę 512 osób w wieku 25-50 lat. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków w wieku 25-50 lat pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne takie jak płeć, wiek, wykształcenie oraz wielkość miejscowości zamieszkania, a także zmienne związane z szeroko pojętym stylem życia.

Źródło: Materiały prasowe kampanii "Lekcja stomatologii"

