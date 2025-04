Warto wiedzieć:

Najczęstszymi przyczynami krótkotrwałej utraty przytomności (czyli omdlenia) są:

- silny stres lub lęk;

- choroba układu nerwowego;

- niedotlenienie;

- problemy z krążeniem krwi.

Właśnie z tego ostatniego powodu implant u zoperowanego w Wielkiej Brytanii 65-latka ma za zadanie kontrolować wydolność prawego przedsionka serca (wpada tam krew żylna). Gdy przedsionek zacznie szwankować, implant zacznie go stymulować do wydajniejszej pracy.

Tego rodzaju urządzenie może okazać się niezwykle pomocne w przypadku osób cierpiących na powtarzające się omdlenia. Na dolegliwość taką cierpi aż 5 proc. osób po czterdziestce!

Jednorazowa krótkotrwała utrata przytomności nie wymaga "elektronicznego wsparcia". Wystarczy, że w pobliżu omdlałego znajdzie się ktoś, kto udzieli mu pierwszej pomocy:

- chorego należy ułożyć na plecach;

- zapewnić mu dopływ świeżego powietrza;

- podnieść do góry jego ręce i nogi;

- sprawdzać, czy bije serce i czy chory oddycha.

Jeśli po paru minutach omdlenie nie minie, trzeba wezwać pogotowie!