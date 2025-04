Do pobicia najlepszego obecnie wyniku w kategorii „Największe zajęcia z aqua zumby” wymaganych jest minimum 250 uczestników, jednak organizatorzy nie martwią się o frekwencję.

– Informację o planowanej przez nas akcji ogłosiliśmy oficjalnie dopiero kilka dni temu, a już uzyskaliśmy liczne głosy poparcia i chęć pomocy w naszym wyzwaniu – mówi Alicja Liczba, Dyrektor Marketingu i PR Fabryki Formy. – Mamy ogromną nadzieję, że dzięki wsparciu poznaniaków uda nam się pobić światowy rekord Guinnessa. Jeśli jednak z jakichś przyczyn okaże się to niemożliwe, to i tak najważniejsze będzie dla nas zaangażowanie uczestników i dobra zabawa – dodaje.

Próba pobicia światowego rekordu w liczbie osób wykonujących elementy aqua zumby w tym samym czasie jest jednym z punktów otwartego wydarzenia „Energia w dobrej Formie”, które odbędzie się 8 grudnia br. w Termach Maltańskich.

Inną atrakcją przewidzianą podczas urodzinowego eventu Fabryki Formy będzie możliwość wzięcia udziału w procesie gromadzenia energii wytworzonej przez samych uczestników wydarzenia za pośrednictwem mierników prądu i specjalnie do tego przeznaczonych rowerów. Poza tym uczestnicy wydarzenia będą mogli zmierzyć się ze sobą w trakcie zajęć sportowych: spinning, body pump, body combat, a także odprężyć podczas afterparty.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w pobiciu rekordu proszone są o wcześniejszą rejestrację w Recepcji klubu Fabryka Formy (osobistą, telefoniczną, mailową bądź poprzez stronę internetową). Udział w biciu rekordu Guinnessa jest bezpłatny – może wziąć w nim udział każdy chętny poznaniak.

Źródło: materiały prasowe LTM Communications/ mk

