W University of Auckland przeprowadzono badania, w których badaniu poddano 155 kobiet, u których nastąpiła późna wewnątrzmaciczna śmierć płodu i 310 kobiet, które urodziły żywe dzieci.

Stwierdzono, że spanie na plecach bądź na prawym boku bardziej niż na lewej stronie zwiększa ryzyko wewnątrzmacicznej śmierci płodu, ale tylko do prawie czterech przypadków na 1000 urodzeń. Pozycja na lewym boku ułatwia przepływ krwi do organizmu dziecka, z uwagi na to, że główne naczynia krwionośne matki nie są uciskane przez ciężką macicę.

Daghni Rajasingam z Royal College of Obstetricians and Gynaecologists twierdzi, że istnieje wiele czynników, które także mogą być przyczyną przypadków wewnątrzmacicznej śmierci płodu. Są nimi: nadwaga, dojrzały wiek matki, pochodzenie etniczne, wrodzone anomalie czy stan łożyska. Daghni Rajasingam przyznaje też, że przyczyna wielu przypadków takich urodzeń pozostaje niewyjaśniona.

Powyższe badania zwracają też uwagę na inny możliwy czynnik. Jednak zostały one przeprowadzone na zbyt małą skalę, aby mogły być dostatecznie wiarygodne i aby potwierdzić te przypuszczenia, niezbędne jest przeprowadzenie większej liczby testów w celu uzyskania niezbitych dowodów.

Naukowcy pragną jak najszybciej wykonać więcej badań w celu ustalenia, czy pozycja, jaką kobieta w zaawansowanej ciąży wybiera do spania, może wpływać na zwiększone ryzyko wewnątrzmacicznej śmierci płodu. Również Jane Scott z organizacji charytatywnej Sands zajmującej się problemami występowania wewnątrzmacicznej śmierci płodu i martwych urodzeń pragnie, aby wzrosła liczba badań, które wykażą możliwy związek między pozycjami wybieranymi przez matki podczas snu a urodzeniami martwych noworodków.

Matki pragną do jak największego minimum ograniczyć możliwość wystąpienia u nich tego zjawiska. Potrzebne są im proste wytyczne, według których mogłyby postępować.

Do czasu ustalenia związku między tymi zjawiskami kobiety, które czują się zaniepokojone, mogą zwrócić się o poradę do swoich lekarzy.

Wielka Brytania posiada najwyższy z krajów rozwiniętych odsetek martwych urodzeń. Każdego roku rodzi się tu około czterech tysięcy martwych noworodków, z czego przyczyny trzydziestu przypadków pozostają niewyjaśnione.

Źródło: BBC News/jd