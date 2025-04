Z badania przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Dzieci Niczyje wynika, że w Polsce następuje zmiana pokoleniowa: młodzi rodzice częściej kierują pozytywne słowa do swoich dzieci niż ich rodzice. Przy czym częściej chwalą rodzice, którzy sami w dzieciństwie byli chwaleni. Co ciekawe, najmłodsi częściej słyszą pochwały od mamy niż od taty.

By wzmocnić te pozytywne zmiany i uświadomić rodzicom, jak istotne są pozytywne komunikaty w wychowaniu, Fundacja Dzieci Niczyje i Agencja Reklamowa Publicis rozpoczęły kampanię społeczną „Słowa dają moc”. Jej celem jest wskazanie rodzicom jak – za pomocą dobrych słów – mogą wesprzeć dziecko, dać mu moc przezwyciężania trudności i wiarę we własne możliwości.

– Rodzice często obawiają się, że chwaląc dziecko, wychowają je na zarozumiałe i egoistyczne. Oszczędnie używają słów wyrażających miłość, wsparcie i docenienie, by nie „rozpuścić” swojego potomstwa. Tymczasem, te proste zwroty padające z ust rodziców – „kocham Cię”, „wierzę w Ciebie” czy „uda Ci się”, sprawiają, że młody człowiek jest radosny, potrafi sięgać do gwiazd i podnosić się po upadkach – mówi Maria Keller-Hamela, psycholog z Fundacji Dzieci Niczyje. – Dziecko, które często słyszy pozytywne komunikaty, wyrośnie na silnego człowieka z wysokim poczuciem własnej wartości. Te dobre słowa zostaną w nim na całe życie i będą mieć wpływ na to, jak będzie funkcjonować w pracy, związkach i życiu rodzinnym – dodaje.

Źródło: Fundacja Dzieci Niczyje

