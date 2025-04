Badania zostały przeprowadzone w 2007 roku na kobietach z duńskiej armii, które zachorowały na raka piersi. 141 z 218 zgodziło się udzielić odpowiedzi na szczegółowe pytania. Identyczne pytania zadano 551 kobietom z grupy kontrolnej. Okazało się, że kobiety pracujące na nocną zmianę są o 40% bardziej narażone na zachorowanie na raka piersi, a u pań, które pracują w nocy często, ryzyko to wzrasta do 50%.

Pierwszym uzasadnieniem takiego stanu rzeczy, na jakie wpadli duńscy badacze był niższy poziom witaminy D z powodu spędzania czasu w ciemności. Okazało się jednak, ze ta hipoteza była błędna – kobiety pracujące w nocy spędzały więcej czasu na słońcu w ciągu wolnego dnia, przez co rozregulował się ich zegar biologiczny, co zwiększyło ryzyko wystąpienia nowotworu.

Zobacz też: Nowa metoda wczesnego wykrywania raka piersi

Źródło: rp.pl/kr

Reklama