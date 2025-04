Na polskim rynku pracy pojawił się nowy trend związany z budowaniem lojalności pracowników. Coraz więcej pracodawców decyduje się na wprowadzenie różnorodnych programów wspierających zdrowy tryb życia. Liderzy poszczególnych branż i organizacje aktywne w działaniach CSR zaczęły pomagać pracownikom w rzuceniu palenia – wynika z analiz Kliniki Allena Carra, realizującej projekty antynikotynowe dla firm.

Problem palenia papierosów w coraz większym stopniu dotyka pracodawców. Według danych Instytut Onkologii w Warszawie i World Health Organisation około 10 mln Polaków pali regularnie 15-20 sztuk papierosów dziennie.

– Podejście do palących pracowników jest bardzo skrajne. Wiele firm lekceważy tę kwestię uważając, że jest to sprawa indywidualna i nie wpływa na efektywność pracy osoby palącej. Część pracodawców, analizując bilans zysków i strat, decyduje się podjąć odpowiednie kroki w postaci realizacji programów antynikotynowych – komentuje Kinga Balter odpowiedzialna za kontakty korporacyjne Allen Carr w Polsce.

Trwająca kilka lat dyskusja na temat zakazu palenia w miejscach publicznych ponad rok temu miała swoje rozstrzygnięcie w polskim parlamencie. Przyjęte rozwiązania legislacyjne wprowadziły zakazy palenia w miejscach pracy i zmieniły zobowiązania pracodawców wobec problemu palenia na terenie firmy. Jest to przełomowy moment w określeniu na nowo relacji pracodawca – palący pracownik, jak również szansa na tworzenie wizerunku firmy faktycznie dbającej o zdrowie swoich pracowników.

Kto więcej skorzysta? Pracodawca czy pracownik?



Korzyści dla firmy, która wesprze pracowników w rzuceniu palenia, są niezaprzeczalne: lepsza produktywność, zmniejszona absencja, poprawione relacje pomiędzy personelem palącym i niepalącym, poprawa zdrowia i bezpieczeństwa oraz lepszy wizerunek firmy. Z punktu widzenia strategii biznesu ogromną korzyścią dla firm jest obniżenie strat finansowych, pięć papierosów po 10 minut każdy, to strata prawie jednej godziny dziennie, co stanowi w skali roku ok. 21 dni – miesiąc pracy spędzony na paleniu, za który płaci pracodawca.

Dla palących pracowników, którzy deklarują chęć rzucenia nałogu, największą korzyścią jest profesjonalne wsparcie w uwolnieniu się od palenia. Zazwyczaj palacz nie potrafi samodzielnie pozbyć się uzależnienia od nikotyny. Nie wynika to z jego złej woli, a raczej z braku skutecznej pomocy. Gdyby sama wiedza o szkodliwości palenia była wystarczająca, już dawno każdy skończyłby z paleniem sam dla siebie.

Antynikotynowa terapia jest ogromną szansą dla pracowników na szybkie i trwałe odzyskanie wolności, lepsze relacje z niepalącymi współpracownikami, rodziną, przyjaciółmi oraz poprawę zdrowia i samopoczucia. Udział w firmowym programie antynikotynowym daje pracownikowi niepowtarzalną okazję bezpłatnego skorzystania z profesjonalnej pomocy terapeuty, za którą zapłaci pracodawca.

Dobre praktyki CSR w firmach



Wprowadzony całkowity zakaz palenia w obiektach zamkniętych skłonił firmy do znalezienia rozwiązania palącego problemu w miejscu pracy. Realizacja efektywnego programu antynikotynowego to CSR ukierunkowany na pracowników, który pozwala pogodzić interes firmy oraz zatrudnionych osób. Organizacji przynosi realne oszczędności, ponieważ znikają bezpowrotnie tzw. „przerwy na papierosa” – czas pracy puszczany z dymem – a pracownikom pomaga stać się ludźmi wolnymi od papierosów, co wielokrotnie i bezskutecznie próbowali osiągnąć.

W Polsce sesje antynikotynowe metodą Allena Carra dla swoich pracowników rozpoczęły realizować najpierw korporacje, m.in.: SONY, ALSTOM POWER, PLAY, CARGILL, HMI, DANSKE BANK, SCHNEIDER ELECRIC, IBM, Cadbury czy IKEA. Wiele z nich osiągnęło duże sukcesy. Na przykład w firmie SCHNEIDER ELECRIC, która zaproponowała swoim pracownikom udział w sesji rzucania palenia, skuteczność okazała się niewiarygodna, aż 85% uczestników seminarium terapeutycznych trwale pozbyło się nałogu.

Inicjatywy walki z nałogiem tytoniowym wśród pracowników podejmowane są także coraz częściej przez polskie firmy. Jedną z nich jest PZU, które nawiązało współpracę z Kliniką Allena Carra w Polsce, organizując dla pracowników warsztaty antynikotynowe.

– PZU należy do tych firm, które podjęły działania wspierania pracowników w rzucaniu palenia – mówi szef działu Sponsoringu, Prewencji i CSR w PZU Piotr Glen. – Gdy zapadła decyzja o tym, że w budynku PZU będziemy likwidować palarnie, w zamian za to postanowiliśmy zrealizować projekt, pomagający pracownikom zmierzyć się z nałogiem. Dzięki niemu palenie rzuciło około 100 pracowników Centrali PZU. Sukces projektu na poziomie centrali, sprawił, iż firma podjęła decyzję o jego kontynuacji w pozostałych oddziałach PZU.

Firmowe programy antynikotynowe w Polsce są jeszcze ciągle postrzegane jako innowacyjne działania CSR. W Europie Zachodniej to już nawet nie moda, a codzienność w prestiżowych korporacjach.

