Poczucie winy, gdy się nie pracuje. Niepokój, odczuwany już pierwszego dnia odkładanego w nieskończoność urlopu. Pracoholizm to zaburzenie, wiąże się z emocjami i psychiką. Niestety ma wpływ na większość sfer życia – nieprawidłowe odżywianie, nieumiejętność odpoczynku, ograniczanie zainteresowań do życia firmowego. Nie należy lekceważyć problemu, jakim jest to zaburzenie.

