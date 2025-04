Nasze prawo stanowi, że na każdym opakowaniu musi być lista składników produktu w kolejności malejącej. Dzięki temu możemy się zorientować czy produkt zawiera białko, cukry czy tłuszcze. Często producenci umieszczają również informację o kaloryczności towaru spożywczego. Tak więc… podczas zakupów sprawdzamy skład produktów.

Jak zmieniać nawyki żywieniowe?

Zanim zabiorą się Państwo ochoczo do wyrzucania całej lodówki starych potraw, na ich miejsce kupując nowe produkty proszę pamiętać, że nasze nawyki żywieniowe mają tyle samo lat co my! Przez całe życie przyzwyczailiśmy się do tego co jemy i w jaki sposób to robimy. Te nawyki nie dadzą się łatwo wyplenić! Dlatego dużo lepsze efekty osiągniemy stosując metodę „małych kroczków”. Zmniejszamy porcje stopniowo, jemy coraz więcej roślin a mniej produktów zwierzęcych. Nauczmy się odróżniać produkty zawierające dużo i mało tłuszczu oraz przyzwyczajmy się do nowych metod przyrządzania potraw wymagających używania mniejszej ilości tłuszczu. Korzystajmy z mąki pełnoziarnistej oraz nie zapomnijmy o zredukowaniu ilości spożywanej soli.

Zdrowe gotowanie

Duszenie

Warzywa, ziemniaki, ryż owoce „gotujemy we własnym sosie, pod przykryciem z ewentualnym dodatkiem małej ilości tłuszczu lub płynu. Do duszenia polecane są garnki ze stali szlachetnej.

Gotowanie w folii aluminiowej lub przezroczystej folii do pieczenia

Mięso, ryby i warzywa zawinięte szczelnie w folię możemy gotować w kąpieli wodnej lub piec w piekarniku. Produkty układamy na błyszczącej stronie folii.

Smażenie „po chińsku”

Jest to metoda polegająca na tym, że na bardzo małej ilości oleju smaży się drobno pokrojone warzywa, mięso lub ryby. Produkty smaży się krótko dzięki czemu zachowują swój naturalny kolor, smak i wartości odżywcze. Utrata witamin i soli mineralnych jest niewielka.

Grill

Pieczenie na grillu pozwala na przyrządzanie wyjątkowo smacznych dań mięsnych. Podczas przygotowywania potraw na węglu drzewnym należy zwracać uwagę by tłuszcz nie skapywał do żaru. Można temu zapobiec, podkładając pod mięso folię aluminiową.

Garnek ciśnieniowy

Gotowanie w specjalnych garnkach ciśnieniowych lub szybkowarach pozwala na przygotowanie potraw z małą ilością tłuszczu i płynów. Takie gotowanie poza zachowywaniem składników odżywczych potraw, znacznie skraca czas przygotowania dań.

Przedstawione powyżej sposoby przygotowywania potraw są godne polecenia nie tylko dlatego, że dania tak przyrządzone zawierają niewielką ilość tłuszczu ale również dlatego, że podnoszą smak potraw, nie niszczą witamin i składników odżywczych.

Zdrowy Fast food

Wiele osób odżywia się głównie poza domem. Jeśli ktoś od dłuższego czasu zmienił swój jadłospis na zdrowszy z łatwością znajdzie w karcie dań potrawy zawierające wyjątkowo dużo tłuszczu i cholesterolu. Wybierając danie należy zastanowić się czy drobne zmiany nie byłyby dla nas korzystne. Zawsze warto wymienić frytki na gotowane ziemniaki, poprosić o mniejszą sztukę mięsa czy zwiększenie porcji warzyw. Należy unikać potraw panierowanych zamieniając je na potrawy z grilla. Rezygnujemy z sosów jajecznych czy śmietanowych. W zapobieganiu miażdżycy spożywamy dużo sałatek, najlepiej z dressingiem jogurtowym.

A na deser?

Na deser… lekki sorbet, sałatka owocowa, deser na bazie twarogu… Możliwości jest wiele. Powinniśmy zrezygnować z kremów, lodów i bitej śmietany.

Jeśli porcje są zbyt duże nie należy kierować się zasadą „zapłaciłem to zjem wszystko”.

Kuchnią najbliższą ideałowi w zapobieganiu miażdżycy jest kuchnia śródziemnomorska. Bazuje ona na owocach i warzywach a mięsa i tłuszczów zwierzęcych je się niewiele. Zamiast nich do przyrządzania potraw używa się oliwę z oliwek.