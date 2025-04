1. Infekcje pochwy zdarzają się tylko osobom nie przestrzegającym higieny. MIT

Odp. dr Joanna Sadowska: Bez względu na to czy kobieta przestrzega higieny, czy też nie, istnieje ryzyko wystąpienia u niej infekcji pochwy. Składa się na to wiele czynników: zaburzenia hormonalne, urazy mechaniczne, wzrost częstości stosunków, większa liczba partnerów, niedożywienie (anorektyczki), styl życia, antykoncepcja hormonalna, stan psychiczny (stres).

2. Infekcje pochwy dotyczą tylko młodych, aktywnych seksualnie kobiet. MIT

Odp. dr Joanna Sadowska: Niestety w każdym wieku kobieta jest narażona na wystąpienie infekcji pochwy. U osób bardzo młodych, aktywnych seksualnie rzeczywiście ryzyko wystąpienia infekcji jest duże, nie tylko ze względu na możliwość przeniesienia drobnoustrojów, ale również ze względu na występowanie urazów mechanicznych. Natomiast starsze panie też mogą uskarżać się na infekcje ze względu na spadek odporności i zaburzenia hormonalne. Z menopauzą związany jest bowiem spadek poziomu estrogenów co pokutuje spadkiem ilości pałeczek kwasu mlekowego. Ponad to menopauza jest związana ze zmianami śluzówki.

3. Młode kobiety i te w okresie menopauzy są bardziej podatne na infekcje intymne. PRAWDA

Odp. dr Sławomir Matkowski: Na pewno kobiety w okresie menopauzalnym mają obniżony poziom estrogenów (a więc spadek glikogenu i tym samym spadek pałeczki kwasu mlekowego), co sprzyja infekcjom. U młodych kobiet nieregularny tryb życia z kolei jest czynnikiem usposabiającym do zakażeń i wszelkich infekcji. Duży wpływ na podatność na infekcje mają także inne czynniki. Wśród nich istotną rolę ma budowa pochwy, obecność kwasu mlekowego, niedożywienie, nieprawidłowości budowy anatomicznej (odpowiedni układ fałdów błony śluzowej pochwy), ciąża i oczywiście higiena, o której nigdy nie można zapominać. A oprócz tego wiek, genetyka i styl życia. Nie sposób wymienić wszystkich.



4. Używanie płynu do higieny intymnej oraz rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny chroni mnie przed infekcją. MIT

Odp. dr Marcin Prokop: Preparaty do higieny intymnej mają taki skład, aby chroniły pH przedsionka pochwy i okolic sromu przed jego zmianą. Niektóre substancje zawierają dodatkowo pałeczki kwasu mlekowego, które pomagają utrzymać naturalną równowagę pH pochwy i chronią jej błonę śluzową przed podrażnieniami. Warto wiedzieć, że pH preparatów to od 5,2 do 5,5. Jest to wartość pH skóry. Natomiast w pochwie prawidłowe pH jest w zakresie 3,6 – 4,5. Dlatego, aby nie zniszczyć pH wewnątrz pochwy, nie należy stosować tzw. głębokiego podmywania w czasie stosowania tego typu środków. Zapewne dlatego niektórzy sadzą, że do mycia okolicy intymnej najlepsza jest zwykła woda. Płyny te nie są w stanie ochronić nas przed infekcjami przenoszonymi drogą płciową!

5. Stany zapalne pochwy występują jako izolowane jednostki chorobowe i nie mają wpływu na inne układy lub narządy w organizmie. MIT

Odp. dr Sławomir Matkowski: W przypadku długotrwałej, nie leczonej infekcji pochwy może dojść do przeniesienia się infekcji na górne piętra układu rodnego - zapalenie macicy, przydatków, w skrajnych przypadkach sepsa. A to, jak się rozwija zakażenie, zależy od czynnika sprawczego.

6. Tylko lekarz może stwierdzić, że mam infekcję pochwy. MIT

Odp. dr Marcin Prokop: Jest kilka objawów, które nie mogą pozostać niezauważone. Po pierwsze upławy - zmiana koloru (na żółty, zielony, brunatny) i zapachu już może nasunąć nam podejrzenie infekcji. Do tego mogą się dołączyć: świąd, pieczenie, uczucie dyskomfortu. Nierzadko towarzyszy im bolesność w trakcie stosunku. Wtedy lekarz tylko potwierdza nasze podejrzenia i wypisuje receptę. Da rozpoznania potrzebna jest nam wizyta u ginekologa. Na rynku pojawiły się także testy wykrywające infekcje. Ich wynik należy traktować z dużą dozą ostrożności - czyli z jego wynikiem i tak trzeba iść do lekarza. Jeżeli nie potrafisz odczytać wyniku testu (a masz widoczne objawy infekcji) w oczekiwaniu na wizytę, bądź gdy nie możesz jej odbyć, najbezpieczniej jest zaaplikować Albothyl.

7. Mój styl życia nie ma wpływu na podatność na infekcje pochwy. MIT

Odp. dr Joanna Sadowska: Styl życia ma ogromny wpływ na utrzymanie naszego ciała w zdrowiu, również i stref intymnych. Higiena, dieta uboga w cukry, zaprzestanie palenia, uprawianie sportu, stały partner – wszystko to w ogromny sposób wpływa na naszą podatność na infekcje. Również i te intymne.

Czy idąc na basen warto sobie zaaplikować tampon (profilaktycznie w ochronie przed nie najczystszą wodą)?

Odp. dr Marcin Prokop: W nawracających infekcjach lepiej zrezygnować z basenu. Co do aplikowania sobie tamponu przed kąpielą: na opakowaniach, w instrukcjach obsługi tamponów wyraźnie producenci zaznaczają, że tampony należy stosować tylko podczas miesiączki. Tampon łatwo usuwa się z pochwy jedynie wtedy, gdy jest w całości nasiąknięty. Zaaplikowanie sobie tamponu przed wyjściem na basen, a potem próba jego usunięcia może skończyć się przykrym uszkodzeniem nabłonka pochwy predysponującym do poważniejszych infekcji.

8. Jeśli należę do osób podatnych na infekcje muszę nosić odpowiednią bieliznę. PRAWDA

Odp. dr Sławomir Matkowski: Bielizna powinna być bawełniana, musi przepuszczać powietrze. Po porodzie najlepiej spać bez bielizny. Dochodzi wtedy do tzw. „wietrzenia krocza”, ponieważ dostęp świeżego powietrza sprzyja gojeniu się rany po nacięciu krocza podczas porodu. Natomiast w innych okolicznościach do spania bez bielizny należy podejść z umiarem. Wiadomo przecież, że bielizna stanowi barierę między naszym ciałem, a światem zewnętrznym.

9. Cukier (w produktach spożywczych) wpływa na podatność na infekcje intymne. PRAWDA

Odp. dr Marcin Prokop: Niestety tak. To zła informacja dla łasuchów. Zbyt duża ilość słodyczy w diecie, nawet u zdrowej kobiety, nie chorującej na cukrzycę może prowadzić do nadmiernego rozwoju drożdżaków w pochwie i związanej z tym infekcji. Nie zapominajmy, że dieta bogata w warzywa i owoce oraz nabiał sprzyja zdrowiu.

10. Dieta wegetariańska nie ma wpływu na rozwój infekcji intymnych. MIT

Odp. dr Sławomir Matkowski: Bardzo ścisła, rygorystyczna wręcz dieta może powodować niedostarczanie niektórych składników odżywczych do organizmu, co w efekcie może powodować objawy niedoboru. Takie sytuacje sprawiają, że organizm funkcjonuje gorzej i może być podatny na wszelkiego rodzaju infekcje. Z całą stanowczością należy powiedzieć, że kobiety w ciąży powinny zrezygnować ze stosowania takiej diety.

11. Pierwszym objawem infekcji układu moczowo-płciowego jest ból brzucha. MIT

Odp. dr Marcin Prokop: Bóle brzucha nie są pierwszym objawem zarówno w infekcji układu moczowego, jak i w infekcji układu płciowego. A przynajmniej jeśli się tak zdarzy, to raczej jest wyjątek. W przypadku układu moczowego objawy zależą od wysokości na jakiej jest stan zapalny: cewka moczowa - pieczenie, bolesne oddawanie moczu, nagłe parcie na mocz. Pęcherz moczowy – ból i tkliwość okolicy nadłonowej, częste oddawanie moczu, ewentualnie krwiomocz. Zapalenie miedniczek nerkowych - ból okolicy lędźwiowej, gorączka, dreszcze, czasem wymioty i biegunka. Układ płciowy – upławy, pieczenie, świąd, bóle brzucha, bolesne stosunki.

Problemy z jakimi układami mogą wpływać na infekcje intymne?

Odp. dr Sławomir Matkowski: Alergie, cukrzyca, nowotwory, nieprawidłowości budowy anatomicznej (chodzi o odpowiedni układ fałdów błony śluzowej pochwy), problemy z układem immunologicznym – np. choroby autoimmunologiczne, to wszystko może mieć wpływ na częstość występowania infekcji intymnych.

12. Infekcje intymne nie mają wpływu na funkcjonowanie pozostałych układów. MIT

Odp. Sławomir Matkowski: Infekcja może się przenieść na wyższe piętra układu rodnego: szyjkę macicy, macicę, przydatki. Może to doprowadzić do sepsy lub niepłodności. Dodatkowo infekcje intymne z grupy chorób przenoszonych drogą płciową mogą wywoływać jeszcze inne powikłania: rzeżączka może powodować powstanie zespołu FITZA HUGHA I CURTISA objawiającego się zapaleniem torebki wątroby; zespołu skórno-stawowego (bóle stawów i ograniczona ruchomość, grudki, plamki, pęcherzyki, krostki na całej skórze, ale najintensywniej w okolicy stawów); zapalenia odbytu; szyjki macicy; zapalenia cewki moczowej; zapalenia gruczołów przedsionkowych Bartholina, a także zapalenia wsierdzia, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Kiła zaś daje powikłania w postaci owrzodzeń błony śluzowej jamy ustnej, łysienia, zapalenia kości, stawów, zmian śródmiąższowych wątroby, niszczenia (zapalenia) błon aorty, serca, zastawek, tworzenia tętniaków oraz zmiany dotyczących ośrodkowego układu nerwowego: porażenie, niedowłady, zaburzenia pamięci. Do zmian w układzie nerwowym mogą dołączyć się zmiany psychiczne.

13. Przy skłonnościach do częstych infekcji najlepiej stosować długie, ziołowe kąpiele lub tzw. nasiadówki. MIT

Odp. dr Sławomir Matkowski: Długie kąpiele są przeciwwskazane w nawracających infekcjach pochwy. Ma to związek z wypłukiwaniem pałeczek mlekowych z pochwy, jedynej skutecznej, naturalnej broni przeciwko drobnoustrojom.

14. Przy skłonnościach do nawracających infekcji najlepiej podczas miesiączki stosować tampony. MIT

Odp. dr Joanna Sadowska: Tampony uniemożliwiają swobodny wypływ krwi z pochwy, a więc jej oczyszczanie. Krew ze względu na bogaty skład substancji odżywczych i zasadowe pH jest wspaniałą pożywką dla drobnoustrojów. Z tamponami trzeba obchodzić się bardzo ostrożnie. Zbyt długa obecność jest bardzo groźna. W naszej pochwie znajduje się mnóstwo drobnoustrojów, które żyją sobie w równowadze, dopóki nie zmienią się warunki ich bytowania. Krew – również ta miesiączkowa - ma zasadowe pH i do tego jest bogata we wszystkie składniki odżywcze, co kwalifikuje ją do najlepszych pożywek dla bakterii i grzybów. Zbyt długie utrzymywanie tamponu w pochwie może doprowadzić do dwóch form powikłań - zwykłego endogennego zakażenia pochwy i rzadko, ale jednak występującego bardzo poważnego, często śmiertelnego w skutkach zespołu wstrząsu toksycznego wywołanego przez paciorkowce. Tak więc częsta zmiana tamponu to nie tylko kwestia walorów estetycznych, ale sprawa „życia lub śmierci”. Niestety, nie każda z nas może stosować tampony. Infekcja albo stan zapalny należą do przeciwwskazań. Dodatkowo, jeśli kobieta jest podatna na infekcje, to też powinna zapomnieć o tamponach, żeby nie „wywoływać wilka z lasu”. Są też sytuacje „oczywiste” z ginekologicznego punktu widzenia: w krwawieniu po porodzie, po zabiegach ginekologicznych i wtedy też lepiej nie używać tamponów.

15. Preparaty skuteczne w leczeniu infekcji pochwy - poza preparatami ziołowymi - są na receptę. MIT

Odp. dr Joanna Sadowska: To czy preparat jest dostępny na receptę czy też nie, nie świadczy o jego skuteczności. Do tego aby preparat zadziałał potrzeba, oprócz właściwego stosowania, przestrzegać warunków jego przechowywania i czasu kuracji.

16. Najlepsza rada na infekcje pochwy to domowy sposób mam i babć - irygacje z rumianku. MIT

Odp. dr Joanna Sadowska: Najskuteczniejszą walką z infekcją są chemioterapeutyki. To ginekolog powinien zadecydować o sposobie leczenia. Irygacje powinno się wykonywać jedynie wtedy, gdy zaleci je ginekolog, a nie na własną rękę. Czasem irygacje mogą być pomocne, ale jest to zbyt potężna broń, która w niewłaściwy sposób zastosowana, może obrócić się przeciwko nam. Należy pamiętać, że pierwszej pomocy, zanim udamy się do lekarza, może udzielić nam Albothyl.

17. Tylko lek przepisany przez lekarza pomoże skutecznie pozbyć się infekcji. MIT

Odp. dr Marcin Prokop: Albothyl dostępny bez recepty może być równie skuteczną bronią jak preparaty na receptę. W przypadku braku poprawy, bądź w przypadku nawrotu, należy udać się do ginekologa, który na pewno znajdzie odpowiednie rozwiązanie. Sięgając po Albothyl pamiętaj, że jak każdy lek nie bierze się go na zapas. Wskazaniem do zastosowania Albothylu są następujące objawy: swędzenie, upławy. Pamiętaj jednak, że żaden lek nie zastąpi wizyty u lekarza. Po skończonej kuracji warto zasięgnąć opinii ginekologa.

18. Zamiast Albothylu będzie lepsza irygacja z użyciem ogólnodostępnych preparatów. MIT

Odp. dr Marcin Prokop: Zawsze powtarzam swoim pacjentkom, że z irygacją trzeba ostrożnie! Irygacja to ingerencja w naturalną florę bakteryjną pochwy, co może spowodować jej zachwianie, a w efekcie doprowadzać do kolejnych infekcji. Żadna irygacja nie jest w stanie wyleczyć infekcji intymnych.

19. Aby infekcje nie nawracały należy całkowicie usunąć drożdżaki lub bakterie z miejsca zakażenia. MIT

Odp. dr Sławomir Matkowski: Faktem jest, że podstawą wyleczenia jest wyeliminowanie drobnoustrojów chorobotwórczych, ale w przypadku nawracających infekcji sama eliminacja nie jest skuteczna. Po leczeniu chemioterapeutykiem, należy dodatkowo zastosować leczenie odbudowujące florę fizjologiczną pochwy. Poza tym drożdżaki to również flora saprofityczna, więc całe leczenie polega tak naprawdę na przywróceniu naturalnego poziomu kolonizacji pochwy przez drożdżaki.

Pacjentki często pytają o nawracające infekcje? Czy przy ich nawrocie trzeba iść do lekarza?

Odp. dr Sławomir Matkowski: Przy pierwszej w roku infekcji nie należy od razu wpadać w panikę. Często wystarczy zaaplikować sobie Albothyl. Dopiero jak nie pomoże, warto zwrócić się do doktora o pomoc. Często jedyną formą walki z infekcjami - zwłaszcza tymi nawracającymi jest zastosowanie chemio terapeutyków, najlepiej po wykonaniu posiewu i wykonaniu antybiogramu. Ale czasem konsystencja wydzieliny, jej zapach i kolor sugerują lekarzowi, jaki czynnik jest „sprawcą” całego zajścia. Przy nawracających infekcjach stosujemy kurację na receptę. Dlatego też w przypadku pojawienia się wydzieliny odmiennej od zwykle występującej kobieta powinna zgłosić się do ginekologa.

20. Leczenie każdej infekcji pochwy musi łączyć się z leczeniem partnera. MIT

Odp. dr Marcin Prokop: Infekcje pochwy mogą być wywołane przez różne czynniki, i w zależności od przyczyny partner albo musi poddać się leczeniu, albo nie. Partnera zawsze należy przeleczyć w przypadku infekcji przenoszonej drogą płciową, np. chlamydie, rzeżączki, rzęsistka. Również w przypadku nawracających infekcji u kobiety, wskazane jest przeleczenie partnera. W przypadku tzw. bakteryjnej waginozy nie jest konieczne leczenie partnera, ponieważ jest to schorzenie wywołane zaburzeniem równowagi między ilością poszczególnych rodzajów bakterii, stanowiących fizjologiczne środowisko pochwy. Objawy występują tylko u kobiety i nie dotyczą jej partnera.

21. Upławy zawsze oznaczają stan zapalny. MIT

Odp. dr Joanna Sadowska: Upławami nazywamy każdą wydzielinę z dróg rodnych kobiety poza krwią. W ciągu jednego miesięcznego cyklu konsystencja, zabarwienie, zapach i ilość śluzu zmienia się kilkakrotnie. Niektóre kobiety mylą czasem prawidłowy śluz z upławami na tle zapalnym. Odczyn prawidłowych upławów jest kwaśny, w wyniku działania pałeczek kwasu mlekowego, co powoduje ich specyficzny, dobrze znany nam kobietom zapach. Niejednokrotnie jednak upławy świadczą o stanie chorobowym i są jedną z najczęstszych przyczyn zgłaszania się kobiet do ginekologa. Występują one przede wszystkim w zakażeniu pochwy i sromu drobnoustrojami przenoszonymi drogą płciową, jak również przy nadmiernym rozwoju drożdżaków. Do upławów dołączają się wtedy pieczenie, świąd i uczucie dyskomfortu. Nierzadko towarzyszy im bolesność w trakcie stosunku. Każda zmiana koloru (na żółty, zielony, brunatny) i zapachu powinna być dla nas znakiem ostrzegawczym.

22. Podczas kuracji można odbywać stosunki płciowe. MIT

Odp. dr Sławomir Matkowski: Nie jest to wskazane chociażby ze względów epidemiologicznych. Ważne jest, aby nie dopuścić do rozszerzania się infekcji, zwłaszcza jeśli nie mamy stałego partnera.

23. Będąc alergikiem nie mogę stosować preparatów, które zawierają inne substancje niż zioła. MIT

Odp. dr Joanna Sadowska: Na rynku farmaceutycznym jest ogromna gama leków, z których zawsze można wybrać coś odpowiedniego, nawet jeśli jesteśmy alergikami.

24. Zakażenia pochwy najlepiej zwalczają preparaty w formie tabletek dopochwowych, a nie globulek, gdyż lepiej się wchłaniają. MIT

Odp. dr Joanna Sadowska: Uważa się, że preparaty w formie tabletek dopochwowych mogą mieć mniejszą skuteczność u Pań mających problemy z wilgotnością pochwy. W zbyt suchym środowisku tabletka nie rozpuści się tak jak powinna, w związku z tym lepiej stosować globulki.

25. W celu szybszego zwalczenia infekcji intymnej najlepiej jest zastosować kilka preparatów jednocześnie. MIT

Odp. dr Marcin Prokop: To trochę działanie na wyrost. Zawsze lepiej zacząć do jednego dobrego preparatu (ALBOTHYL) a kiedy problem nie ustępuje, zwrócić się o pomoc do lekarza. Być może będzie trzeba wdrożyć bardziej zaawansowane leczenie, może nawet kilkoma preparatami, ale o tym powinien decydować lekarz. W zależności od czynnika wywołującego infekcje, od nasilenia dolegliwości i od tego czy zakażenie jest jednorazowe, czy należy do infekcji nawracających dobieramy odpowiednie kombinacje leków. Może to być tylko globulka dopochwowa, albo globulka i krem na skórę, ewentualnie globulka + antybiotyk doustny. Niektórzy ginekolodzy zalecają naprzemienne stosowanie dwóch rodzajów globulek.



26. Preparaty leczące infekcje pochwy działają głównie poprzez zmianę pH pochwy. MIT

Odp. dr Sławomir Matkowski: Do wyleczenia infekcji, potrzebne jest leczenie przyczynowe, a więc takie, które wyeliminuje drobnoustrój. Do takich leków zaliczamy preparaty o działaniu przeciwgrzybiczym i przeciwbakteryjnym. Ich właściwy mechanizm działania nie polega zmianie pH, tylko na niszczeniu drobnoustroju w inny, sobie właściwy sposób.

27. Działanie polikrezulenu z Albothylu niczym nie różni się od pałeczek kwasu mlekowego zawartego w globulkach dopochwowych. MIT

Odp. dr Sławomir Matkowski: Inne preparaty zawierają żywe pałeczki kwasu mlekowego z rodzaju m.in. Lactobacillus. Stosowane są w celu odbudowy flory fizjologicznej pochwy. Albothyl to złożony związek chemiczny. Stosowany w celu wyeliminowania stanu zapalnego wywołanego zakażeniem chorobotwórczymi drobnoustrojami. Substancją czynną Albothylu jest polikrezulen (związek chemiczny). Stosowany jest w miejscowym leczeniu zapaleń i zakażeń wszystkich typów. Zawarty w globulkach polikrezulen wytwarza wysoce kwaśne środowisko, w którym giną drożdżaki, bakterie chorobotwórcze, rzęsistek pochwowy i wiele innych mikroorganizmów chorobotwórczych.

28. Drożdżaki rozwijają się głównie w śluzowej wydzielinie pochwy, dlatego w przypadku infekcji grzybami warto robić częste irygacje w celu ich wypłukania. MIT

Odp. dr Sławomir Matkowski: Drożdżaki rozwijają się głównie w błonie śluzowej, a nie jedynie w śluzie. Same płukanki nic tu więc nie pomogą. W przypadku infekcji grzybiczej wskazane jest stosowanie leków przeciwgrzybiczych w postaci dopochwowej, czasem też doustne. Częste irygacje bywają groźne. Należy wykonywać je tylko wtedy, gdy zostaną zlecone przez ginekologa. Nigdy nie należy ich wykonywać na własną rękę. Irygacje niszczą stopniowo naturalną florę bakteryjną pochwy, której kwaśny odczyn chroni nas przed atakiem drobnoustrojów z zewnątrz. Poza tym strumień płynu może przenieść drobnoustroje z pochwy na wyższe piętra układu rodnego, co wiąże się z poważnymi powikłaniami - niepłodność, sepsa. Stosowane bez potrzeby irygacje, są jedną z częstszych przyczyn stanów zapalnych dróg rodnych. Niektóre kobiety stosują irygacje po stosunku jako środek antykoncepcyjny – myśląc, że silny strumień wody może wypłukać plemniki z pochwy. Co oczywiście jest bzdurą!

29. Po zabiegach ginekologicznych (np. usunięciu nadżerki) nie należy stosować żadnych środków dopochwowych, aby nie spowodować podrażnienia. MIT

Odp. dr Marcin Prokop: Często właśnie po zabiegach ginekologicznych stosuje się globulki dopochwowe np. Albothyl jako profilaktykę przeciwzakaźną.

30. Nadżerkę szyjki macicy można leczyć skutecznie jedynie metodą zabiegową (np. krioterapia) w gabinecie ginekologicznym. MIT

Odp. dr Marcin Prokop: Jest wiele metod usuwania nadżerek. Wybór najlepszego sposobu leczenia zależy od wielu czynników począwszy od rodzaju nadżerki, rozległości zmiany, wyniku badania cytologicznego, faktu czy kobieta rodziła, czy też przyczyn powodujących jej powstanie. Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek leczenia bardzo ważne jest określenie prawdopodobnych przyczyn wystąpienia nadżerki, ponieważ ich wyeliminowanie już samo w sobie może być sukcesem terapeutycznym. Chodzi tu o czynniki chemiczne, takie jak: globulki i pianki antykoncepcyjne.

31. Krioterapia to naturalna metoda leczenia nadżerki odpowiednia dla wszystkich kobiet. MIT

Odp. dr Marcin Prokop: Przed porodem lepiej nadżerkę leczyć farmakologicznie( np. Albothyl) gdyż u kobiet, które nie rodziły chodzi o to, żeby nie ingerować mechanicznie w struktury szyjki macicy. Każda taka ingerencja, nawet w miarę delikatna jak krioterapia może doprowadzić do problemów położniczych. Są jednak sytuacje, kiedy nadżerka jest zbyt duża, wyniki cytologii są nieprawidłowe lub nie poddaje się leczeniu Albothylem, wtedy trzeba sięgnąć po bardziej radykalne metody, np. wspomnianą krioterapię. Istnieje wiele sposobów usuwania nadżerek, ale zawsze należy zacząć od eliminacji potencjalnych czynników sprawczych i walki ze stanem zapalnym. Trudno jest też ustalić kryteria skierowania kobiety na krioterapie - jest to sprawa bardzo indywidualna.

32. Leczenie infekcji pochwy nie może odbywać się w czasie miesiączki. PRAWDA

Odp. dr Sławomir Matkowski: Zastosowanie środków dopochwowych w trakcie miesiączki nie ma najmniejszego sensu. Prąd krwi wypływający z pochwy po prostu wypłukuje zaaplikowane tam lekarstwo. Należy poczekać, aż krwawienie się skończy i wtedy kontynuować leczenie.

Wiemy, że w czasie okresu nie powinno się przyjmować leków dopochwowych, a czy można leczyć się w tym czasie lekami doustnymi?

Odp. Marcin Prokop: To prawda, nie powinno się w czasie okresu używać leków dopochwowych, gdyż nie przyniesie to oczekiwanych efektów. Wydzielina menstruacyjna wypłucze większość leku. Co do kuracji doustnej to nie ma żadnych przeciwwskazań.

33. Jedząc jogurty można zmienić pH pochwy, gdyż zawierają one pałeczki kwasu mlekowego podobne do tych zasiedlających pochwę. MIT

Odp. dr Joanna Sadowska: Absolutnie picie jogurtów nie ma wpływu na wartość pH pochwy.

Jeśli chodzi o jogurty z kulturami bakterii to tu zdania uczonych są podzielone. Przeważa pogląd, że picie jogurtów nie ma wpływu na zapobieganie infekcjom intymnym. Ale można spotkać się też z informacjami, że jogurty spożywane doustnie mają pozytywny wpływ na mikroflorę pochwy.

34. Stosowanie globulek dopochwowych nie jest wskazane osobom zażywającym tabletki hormonalne. MIT

Odp. dr Joanna Sadowska: Środki zawarte w globulkach dopochwowych działają miejscowo, wchłaniają się jedynie w śladowych ilościach, dzięki czemu nie oddziałują na poziom hormonów zawartych w tabletkach. Tak więc, jeżeli zaistnieje sytuacja wymagająca zastosowania globulek dopochwowych, tabletki antykoncepcyjne nie są przeciwwskazaniem do takiej kuracji.

35. Środki zwalczające infekcje pochwy można stosować podczas doustnego przyjmowania antybiotyków. PRAWDA

Odp. dr Marcin Prokop: Jak sama nazwa wskazuje środki zwalczające infekcje pochwy to preparaty, które stosujemy w razie pojawienia się infekcji. Nie można wykluczyć równoczesnego pojawienia się objawów infekcji pochwy w trakcie, kiedy w naszym organizmie istnieje już inna infekcja. Jeżeli w trakcie antybiotykoterapii doustnej przypadkiem dojdzie do rozwoju zakażenia pochwy, zastosowanie globulek stanie się koniecznością. Natomiast jeżeli nie mamy objawów zakażenia pochwy, profilaktyczne stosowanie środków bakterio i grzybobójczych jest absolutnie przeciwwskazane. W przypadku antybiotykoterapii doustnej można zastosować preparaty dopochwowe zawierające pałeczki kwasu mlekowego lub Albothyl. Dzięki nim zostanie zachowana równowaga w biocenozie pochwy i nie dojdzie do nadmiernego rozwoju kolonii grzybów.

36. Preparaty dostępne bez recepty nie radzą sobie z infekcjami pochwy nie grzybiczego pochodzenia. MIT

Odp. dr Marcin Prokop: Albothyl dostępny bez recepty pomocny jest w niektórych zakażeniach nie grzybiczego pochodzenia. Szczególnie w przypadku zakażenia rzęsistkiem.

Ale czy wszyscy lekarze wiedzą, że Albothyl jest bez recepty?

Odp. Brand Manager - Jolanta Peche: Niestety, przykro to stwierdzić, ale nie wszyscy wiedzą o dostępności Albothylu bez recepty. Nie wszyscy też wiedzą o zmianie statusu RX na OTC. Ale część lekarzy przepisuje na receptę nawet te środki, które dostępne są bez bo wynika to z tzw. przyzwyczajenia. Często dochodzi do tego działanie psychologiczne, gdyż pacjenci przychodząc po poradę do lekarza lubią opuszczać gabinet z receptą w ręku.

37. Spośród dostępnych na rynku leków tylko Albothyl jest bez recepty. PRAWDA

Odp. dr Joanna Sadowska: O tym czy dany lek jest na receptę czy nie decyduje Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Leczniczych. Dopuszcza on wszystkie produkty lecznicze do obrotu. O przynależności do danej kategorii decyduje siła działania leku, jego działania niepożądane i in. To czy lek może być sprzedawany bez recepty nie decyduje więc jego wytwórca. Albothyl należy do grupy tych leków od 1999 roku, jest stosowany w najczęściej spotykanych dolegliwościach i jest absolutnie bezpieczny.

38. Tylko preparaty zawierające pałeczki kwasu mlekowego przywracają naturalny ekostan pochwy. PRAWDA

Odp. dr Joanna Sadowska: Pałeczki kwasu mlekowego to najliczniejsza populacja drobnoustrojów w pochwie. Wytwarzają one kwas mlekowy, który utrzymuje pH pochwy na odpowiednim poziomie nie dopuszczając do rozwoju drożdżaków i innych kolonii bakterii.

Czym różni się LACTOVAGINAL od ALBOTHYLU?

Odp. Brand Manager – Jolanta Peche: Lactovaginal i Albothyl to dwa zupełnie inaczej działające preparaty. Lactovaginal to żywe pałeczki kwasu mlekowego z rodzaju Lactobacillus. Stosowany jest w celu odbudowy flory fizjologicznej pochwy. Substancją czynną Albothylu jest polikrezulen (związek chemiczny). Stosowany jest w miejscowym leczeniu zapaleń i zakażeń wszystkich typów. Zawarty w globulkach polikrezulen wytwarza wysoce kwaśne środowisko, w którym giną drożdżaki, bakterie chorobotwórcze, rzęsistek pochwowy i wiele innych mikroorganizmów chorobotwórczych.

39. Preparaty w formie globulek muszą być przechowywane w lodówce. MIT

Odp. dr Sławomir Matkowski: Są preparaty, które bezwzględnie muszą być przechowywane w niskiej temperaturze. Są jednak i środki, którym nie szkodzi temperatura pokojowa. Do nich należą niektóre globulki i tabletki. Na pewno Albothyl nie musi być przechowywany w lodówce. Składniki preparatu tak zostały dobrane, aby „wytrzymywały” szeroki zakres temperatury - do 25°C. Oczywiście przetrzymywanie w lodówce mu nie zaszkodzi, ani nie wpłynie na jego skuteczność.

40. Kuracja preparatem w formie globulek jest kłopotliwa do zastosowania poza domem. MIT

Odp. dr Joanna Sadowska: Tak naprawdę, to leczenie preparatami w formie globulek zawsze jest kłopotliwe bez względu na to czy jesteśmy w domu, czy nie. Ale leczenie w trakcie infekcji jest niezbędne, tak więc należy zacisnąć zęby i przeżyć te kilka trudnych dni. Jedynie producent Albothylu pomyślał jak zmniejszyć przykre doznania związanie z aplikowaniem globulek i zachować standardy higieny. Do opakowania dołączono bowiem jednopalczastą rękawiczkę.

41. Po jednym dniu stosowania Albothylu można odczuć poprawę. PRAWDA

Odp. Brand Manager – Jolanta Peche: To prawda, ale wszystko zależy od tzw. własności osobniczych. Niekiedy poprawę można odczuć faktycznie już po pierwszym dniu kuracji. Zawsze należy pamiętać, że nawet wtedy należy dokończyć kurację wykorzystując całe opakowanie. I jeszcze jedna ważna rzecz - jeśli po zastosowaniu całego opakowania leku nie nastąpi poprawa lub w krótkim czasie dojdzie do nawrotu objawów, koniecznie należy udać się do lekarza.

42. W społeczeństwach zachodnich nie ma problemu raka szyjki macicy. PRAWDA

Odp. Brand Manager - Jolanta Peche: Społeczeństwa w krajach zachodnich z reguły są zdyscyplinowane. W naszym kraju Panie w okresie około i po menopauzalnym pytane kiedy były u ginekologa, albo kiedy miały cytologię odpowiadają, że jak były w ciąży. Często kobiety w tym wieku uważają, że już nie muszą się badać. A przecież częste profilaktyczne kontrole oraz wykonywanie badania cytologicznego może pomóc w wykryciu raka szyjki macicy w początkowej fazie, tzw. stanie przed nowotworowym. Szybkie wdrożenie leczenia zapobiega dalszemu jego rozwojowi, często prowadzącego do śmierci. Pamiętać należy, że zgodnie z zaleceniami komisji ekspertów UE w onkologii mamy tylko trzy badania skriningowe (przesiewowe):

mammografię,

badanie kału na krew utajoną,

cytodiagnostykę szyjki macicy (tzw. cytologia). W przypadku cytologii różne źródła podają różne odstępy między poszczególnymi badaniami. Gdy przez trzy kolejne lata wynik cytologii jest prawidłowy, kwalifikuje się kobietę do I grupy. Wtedy następne badanie powinno odbyć się za trzy lata. I jeśli znów jest prawidłowy, to znów za trzy lata.

SPOTKANIE Z DZIENNIKARKAMI (CAFE KIWI, 04.06.2007)

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

i autoryzowane odpowiedzi doktora Marcina Prokopa, lekarza, który pracuje w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym przy ul. Inflanckiej w Warszawie

Stosowanie

Czy Albothyl usuwając chory nabłonek nie niszczy jednocześnie zdrowego?

Tak, to prawda. Albothyl nie działa na zdrowe tkanki, denaturuje tylko zainfekowany nabłonek, dokładniej białko, które stanowi jego budulec. Oznacza to, że cały chory nabłonek zostanie usunięty z organizmu. Inne preparaty na infekcje pochwy są oparte na zupełnie innym mechanizmie działania np. na ważne organy „wybranych” drobnoustrojów takich jak bakterie. A Albothyl tak jakby usuwa problematyczne organizmy z „miejscem działania”.

Czy w trakcie lub po zastosowaniu Albothylu należy stosować preparaty osłonowe?

Nie trzeba, bo to nie jest preparat doustny. Ale warto po kuracji Albothylem zastosować jakiś środek odbudowujący florę bakteryjna pochwy, np. Lactovaginal.

Czy można leczyć Albothylem mężczyzn?

Zdecydowanie nie. Lepiej żeby mężczyźni nigdzie w swoim ciele nie próbowali umieszczać dopochwowego Albothylu. Ale rzeczywiście warto by mężczyzna, z którym współżyje kobieta obserwująca u siebie częste infekcje intymne przebadał się u ginekologa.

Czy Albothyl można aplikować samodzielnie?

To, że Albothyl został uznany za preparat OTC świadczy o tym, że można go kupić bez recepty i aplikować samodzielnie według wskazań na ulotce. Trzeba jednak pamiętać, że to nie jest preparat do częstego stosowania.

Jak często (w roku) można stosować Albothyl?

Kurację Albothylem można bezpiecznie zastosować raz na 6 miesięcy, czyli 2 razy do roku. Jeśliby zachodziła potrzeba konieczność częstszej kuracji KONIECZNIE należy to skonsultować z ginekologiem, który zapewne dobierze jakiś inny środek.

Przy jakich objawach należy zastosować kurację Albothylem?

Tradycyjne objawy, które mogą stanowić wskazanie do kuracji Albothylem to świąd, ból w okolicach intymnych, upławy. Lekarze zalecają też ten produkt po pobieraniu wycinka po biopsji i łyżeczkowaniu kanału szyjki jamy macicy.

Czy kobieta powinna wiedzieć, jakie konkretnie bakterie spowodowały u niej infekcję sięgając po Albothyl?

Spektrum jego działania jest bardzo szerokie. To właśnie dlatego nadaje się do wakacyjnej apteczki, czyli jako środek, który stosujemy w wypadkach infekcji intymnej o nierozpoznanym źródle.

Czy Albothyl może pomóc w wyleczeniu zakażeń dróg moczowych?

Niestety nie. Jak wiadomo, choć pewnie nie powszechnie, drogi moczowe i płciowe nie mają połączenia. Czyli stan nabłonka pochwy nie ma nic wspólnego z działaniem układu moczowego.



Czy można stosować Albothyl podczas ciąży/ karmienia piersią?

Tak, preparat można zastosować w okresie ciąży lub laktacji tylko ze ściśle określonych wskazań (z przepisu lekarza) i po uwzględnieniu ryzyka dla matki i dziecka wynikającego z leczenia. Zastosowanie leku w zaawansowanej ciąży może wywołać poród.

Albothyl a inne leki

Czy występują interakcje z innymi lekami?

Preparat jest przeznaczony do stosowania miejscowego. Ponieważ nie można wykluczyć ryzyka wystąpienia interakcji, należy unikać stosowania dopochwowo innych leków w czasie leczenia preparatem Albothyl.

Czy można jednocześnie stosować antykoncepcję hormonalną i Albothyl?

Tak, stosowanie Albothylu nie wpływa na działanie środków antykoncepcyjnych lub HTZ.

Czy Albothyl ma te same substancje czynne /zastosowanie/ skład jak np. Lactovaginal czy inne podobne preparaty konkurencyjne?

Nie. Nie ma w powszechnym użyciu podobnych środków. Lactovaginal, jak już mówiliśmy nie jest środkiem usuwającym przyczynę upławów tylko raczej uzupełnieniem kuracji lub profilaktyką. Zaś środki stosowane w szpitalach to roztwory, których nikt nie byłby sobie w stanie samodzielnie zaaplikować nie mówiąc o prawidłowym przechowywaniu (np. Vagothyl). Mają zresztą działanie słabsze niż Albothyl.

Na czym polega przewaga Albothylu nad konkurencją?

To pytanie nie do końca do mnie. Ale o paru rzeczach już mówiliśmy – szerokie spektrum, możliwość samodzielnej aplikacji, wysoka skuteczność.

Po zastosowaniu...

Czy leczenie samodzielne Albothylem nie zaciemnia obrazu, gdy kobieta zaraz po kuracji pójdzie do ginekologa?

Może zaciemnić co najmniej dwa problemy: ukrytą nadżerkę i hipochondrię. Panie, które samodzielnie zastosowały Albothyl mogły „przy okazji” zaleczyć drobną nadżerkę. Mogły też zastosować Albothyl nadgorliwie. Lekarz, żeby się upewnić co zdziałał Albothyl, a jakie problemy zostały, może poprosić o ponowną wizytę za 2 tygodnie.

Czy zdarzają się reakcje alergiczne na polikrezulen?

Na wszystkie chemiczne substancje zdarzają się reakcje alergiczne. Dotychczas jednak nie spotkałem się z takim przypadkiem.

Czym jest substancja wychodząca z pochwy po zastosowaniu kuracji Albothylem?

To jest zdenaturowany (czyli złuszczony) nabłonek. Coś takiego widzimy na różnych preparatach biologicznych utrwalonych w formaldehydzie, który również denaturuje białko. Nic dziwnego, że pacjentki miewają różne przykre skojarzenia na temat tej substancji np. „chusteczka ligninowa”. Trzeba jednak pamiętać, że to bardzo dobrze jeśli zainfekowany nabłonek zostanie usunięty z organizmu.

Czy można uprawiać sex po zastosowaniu Albothylu?

Zdecydowanie radziłbym odczekać czas kuracji oraz dodatkowo 7 dni na regenerację nabłonka. Pomijając argumenty estetyczne, to wnętrze pochwy jest w trakcie kuracji bardziej narażone na uszkodzenia.

Ile razy dziennie należy aplikować Albothyl podczas kuracji?

Raz na dobę. Nie wolno przekraczać tej normy.

Czy po zastosowaniu Albothylu należy skonsultować się z lekarzem ginekologiem?

Tak, choćby dlatego, że upławy mogą być sygnałem poważniejszego schorzenia np. zapalenia przydatków.

Skuteczność

Po jakim czasie widoczny jest efekt leczniczy Albothylu?

Są takie pacjentki, które po 2-3 globulkach zaobserwują, że problem typu pieczenie czy upławy ustąpił. Tym radziłbym jednak do końca zużyć całe opakowanie 6 globulek. U innej pacjentki skutek będzie widoczny po 6 globulkach, czyli jednym opakowaniu; druga będzie musiała zrobić przerwę, pójść do ginekologa na kontrolę i wziąć drugie opakowanie.

Jak długo utrzymuje się efekt leczniczy?

Dowcipnie można odpowiedzieć, że to zależy jak i gdzie kobieta się prowadzi. Na pewno słabsze i mniej długotrwale efekty kuracja odniesie u kobiet, które mają osłabiony układ odpornościowy (chorych na cukrzycę, grypę, zażywających antybiotyki). Częściej będzie trzeba powtarzać kuracje intymne u pań często zmieniających partnerów, u osób często korzystających z sanitariatów miejskich, u zwolenniczek basenów i sztucznej bielizny. Infekcje intymne i nieskuteczne ich kuracje są „standardem” w takich krajach jak Afryka – ciepłych i dotkniętych HIV na masową skalę.

Czy aby osiągnąć efekt leczniczy należy zużyć całe opakowanie (6 szt.)?

Tak, nawet jeśli efekt jest widoczny już przy pierwszej globulce.

Opinia fachowców

Jak dobrze Albothyl jest znany wśród ginekologów i jak często polecany pacjentkom?

Albothyl rzadziej przepisuje się w gabinecie ginekologicznym niż inne środki działające bardziej wybiórczo. Poza tym jest to preparat sprzedawany bez recepty. Ale jest niewątpliwe uważany za skuteczny preparat.

Odpowiedzi udzielone przez Brand Managera produktu – Panią Jolantę Peché

Gdzie można kupić Albothyl

W jakich krajach dostępny jest Albothyl?

Lista jest długa i zróżnicowana pod względem tego, czego spodziewamy się w przeciętnej aptece w danym kraju. Albothyl kupimy podczas urlopu w takich krajach jak: Austria, Bangladesz, Bułgaria, Bahrajn, Boliwia, Chiny, Chorwacja, Kolumbia, Costa Rica, Czechy, Dominikana, Ekwador, Egipt, Ghana, Gambia, Gwatemala, Hong Kong, Honduras, Haiti, Irak, Jordania, Kenia, Korea Płd., Kuwejt, Malta, Meksyk, Malezja, Nikaragua, Panama, Peru, Singapur, Słowenia.

Jak brzmi jego nazwa w tych krajach?

Wszędzie tam nazywa się tak samo jak w Polsce. Natomiast pod nazwą ALBOCRESIL można go kupić w Argentynie i Chile.

Przechowywanie

Czy Albothyl należy przechowywać w chłodnym miejscu (w lodówce)? Jaka jest zawartość tłuszczu w preparacie?

Albothyl to praktycznie czysty polikrezulen (substancja czynna) z małą ilością dodatków, które pomagają utrzymać formę globulki. Można go przechowywać w dowolnym miejscu, nawet w temperaturze wyższej niż pokojowa. Nie rozpuszcza się pod wpływem ciepła, nie potrzebuje chłodu tak jak preparaty zawierające żywe organizmy. Nic mu wiec nie grozi w kosmetyczkach, łącznie z tymi przewalanymi z samolotu na samolot.

Czy są jakieś zakresy temperatur, w których nie należy przechowywać Albothylu?

Tu podpowiedzieć może zdrowy rozsądek. Nie wystawiajmy leku na słońce, nieprzyjemnie byłoby też umieszczać sobie zamrożoną globulkę. Ale jak ktoś lubi trzymać leki w lodówce to nie ma przeciwwskazań.

Rynek

Jak długo Albothyl jest na rynku?

Bardzo długo. W Polsce ok. 20 lat.

Jaka jest sprzedaż Albothylu?

Śmiało można powiedzieć, że z roku na rok coraz wyższa. W aptekach średnio sprzedaje się 9 000 opakowań miesięcznie.

Jakie są na rynku preparaty konkurencyjne?

Nie ma preparatów o takim samym działaniu. Są jednak inne globulki bez recepty, które można zastosować przy niezbyt nasilonych upławach. Są to np. Betadine i Polseptol. Jeśli porównać koszt zakupu jednego opakowania, te preparaty są tańsze. Należy jednak stosować je dłużej (uwaga, kuracja trwa aż 14 dni!) i często po 2 kapsułki dziennie. Tak więc koszt całej kuracji może być porównywalny .

Jaka jest cena jednostkowego opakowania Albothylu?

Jest to średnio – ceny różnią się w poszczególnych aptekach, na co producent nie ma żadnego wpływu – około 36 zł.





