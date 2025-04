Fot. Fotolia

Mężczyźni boją się dentysty. Kobiety również!

Stres stomatologiczny jest stereotypowo przypisywany dzieciom. Tymczasem dentofobia dotyczy również zaskakująco wielu dorosłych. 46% kobiet i mężczyzn w wieku 25 – 50 lat przyznaje, iż odczuwa stres przed wizytą w gabinecie. Dla ponad połowy lęk ten jest na tyle silny, że unikają oni fotela dentystycznego.

"Strach przed zabiegami stomatologicznymi rzeczywiście kojarzony jest głównie z najmłodszymi pacjentami. Być może dzieje się tak, ponieważ u źródeł dentofobii leżą najczęściej traumatyczne doświadczenia z dzieciństwa. Wiele osób latami pielęgnuje nieprzyjemne wspomnienia z gabinetu, co skutkuje dentofobią również w życiu dorosłym.

Należy pamiętać, iż współczesna medycyna daje możliwość całkowicie bezbolesnego leczenia stomatologicznego. Wiele zmieniło się od czasu, wspominanych często z przerażeniem, wizyt u szkolnej dentystki" – mówi lek. dent. Katarzyna Ostaszewska z kliniki Prima-Dent.

Dentofobia osób dorosłych dotyka w równym stopniu kobiety, jak i mężczyzn. Nie zauważa się aby przedstawicielki płci pięknej częściej unikały kontroli stomatologicznych, mimo że uznawane są stereotypowo za słabsze i mniej odporne na ból.

Mężczyźni boją się dentysty w równym stopniu. Połowa deklaruje, że zdarzyło im się unikać kontroli ze względu na lęk. Do stresu przed wizytą przyznaje się 36% z nich.

Jak często mężczyźni chodzą do dentysty?

"Należy zwrócić uwagę na fakt, że powyższe dane mogą nieco różnić się od stanu faktycznego. Mężczyznom znacznie trudniej przyznać się do słabości, tym bardziej jeśli chodzi o lęk przed czymś tak prozaicznym jak wizyta u dentysty. Ciężko stwierdzić ilu respondentów odpowiadało na pytania sumiennie i zgodnie z prawdą.

Przyjęty w społeczeństwie wzorzec kulturowy nakazuje uczyć chłopców, że odczuwanie strachu to przejaw braku męskości. Sprawia to, że dorośli mężczyźni unikają nie tylko wizyt w gabinecie, lecz także rozmów na temat własnego zdrowia" – mówi Katarzyna Ostaszewska.

Skrywany często lęk przed stomatologiem oraz brak chęci dyskusji na ten temat sprawia, że mężczyźni zgłaszają się do gabinetów jedynie w ostateczności. Jest to zazwyczaj moment, w którym ból zęba staje się nie do zniesienia i utrudnia funkcjonowanie.

Opóźnianie rozpoczęcia leczenia sprawia, że zmiany próchniczne i te w przyzębiu są już bardzo zaawansowane. Grozi to rozwojem niebezpiecznych chorób odzębowych. Jama ustna stanowi „bramę” do organizmu i rozwijające się w niej infekcje mogą zaatakować narządy wewnętrzne.

Ząb wymagający leczenia kanałowego powoduje ciągły posiew bakterii do krwi, co może skutkować nawet sepsą. Ponadto odkładane „na później” zabiegi są zazwyczaj bardziej inwazyjne i zdecydowanie droższe. Strach przed dentystą okazuje się często niezwykle kosztochłonną fobią.

Mężczyźni chętniej wybierają stomatologów – kobiety



Istnieje szereg sposobów pokonywania lęku przed fotelem stomatologicznym. Niezwykle istotny jest odpowiedni wybór lekarza. Nie należy bać się poszukiwań dentysty idealnego. Każdy pacjent ma prawo być leczony przez osobę, którą obdarza zaufaniem, przy której czuje się pewnie i bezpiecznie. Co ciekawe, z badania opinii przeprowadzonego na potrzeby kampanii „Lekcja Stomatologii” wynika, że mężczyźni chętniej wybierają stomatologów – kobiety.

"Być może pacjentowi łatwiej jest się przyznać do słabości przed kobietą niż przed innym mężczyzną. Ponadto stomatolodzy – kobiety uchodzą za bardziej wyrozumiałe, empatyczne i delikatne.

Jeśli wybór płci lekarza stanowi dla kogoś sposób walki z dentofobią, nie jest zjawiskiem negatywnym. Myślę jednak, że w pracy stomatologa większe znaczenie ma osobowość, podejście do pacjenta i profesjonalizm, które są niezależne od płci" – mówi lek. dent. Katarzyna Ostaszewska z kliniki Prima-Dent.

