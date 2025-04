fot. Fotolia

Społeczeństwa na całym świecie starzeją się. Obecnie osób po 60. roku życia jest już 810 milionów, a w 2050 roku będzie ich 2 miliardy1. Jest to grupa, która szczególnie potrzebuje pomocy. Jednak, jak pokazuje badanie Millward Brown przeprowadzone na zlecenie firmy Promedica24, nie może na nią szczególnie liczyć.

Według najnowszego badania aż połowa Polaków (49%) nie pomaga osobom starszym. Pozostali (51%) deklarują wsparcie dla osób starszych przede wszystkim w bardzo podstawowym zakresie, tj. prowadzenie gospodarstwa domowego (80%), załatwianie spraw u lekarza (76%) i dotrzymywanie towarzystwa (73%).

– Wyniki jasno pokazują, że mamy mało czasu dla seniorów. Obecnie żyjemy w strasznym pędzie. Manewrujemy pomiędzy pracą, rodziną i znajomymi. Trudno wtedy znaleźć czas, aby jeszcze pomóc osobom starszym. Często nie mamy także odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, które są wymagane w przypadku poważniejszych chorób seniorów – mówi Dorota Machnik, Dyrektor Operacyjny z firmy Promedica24.

W Polsce istotną rolę odgrywa tradycja i przywiązanie. Potwierdza to badanie Millward Brown i Promedica24, które pokazuje, że najczęściej wsparcia osobom starszym udziela rodzina (69%). Jednak ilość czasu, który jesteśmy w stanie poświęcić na opiekę jest niepokojący. Aż 39% z nas poświęca na nią mniej niż 5 godzin tygodniowo. Częściej takiej odpowiedzi udzielili mężczyźni. 27% osób pomaga od 5 do 10 godzin, a 9% od 10 do 20 godzin. Tylko 19% Polaków przeznacza na opiekę nad seniorami ponad 20 godzin tygodniowo. Tyle czasu może wygospodarować prawie trzy razy więcej kobiet (27%) niż mężczyzn (11%). Co więcej około 1/3 Polaków podkreśla, że pomoc osobie starszej wymaga wyrzeczeń w życiu prywatnym. Najczęściej opiekunowie seniorów nie mają czasu na urlop lub odpoczynek (24%), spotkania towarzyskie (23%), rozrywkę (22%), a także dla najbliższej rodziny, partnera i dzieci (18%).

Jak wskazują analizy, liczba seniorów z roku na rok będzie wzrastać. Dlatego już dziś powinniśmy zastanowić się nad poprawą jakości ich życia. Tym bardziej, że w przyszłości to my będziemy w tej sytuacji.

Warto się tym zająć, zwłaszcza, że według zagranicznych analiz Polska jest na szarym końcu pod względu ochrony zdrowia seniorów. W badaniu Global AgeWatch Index2 znaleźliśmy się na 87. miejscu wśród 91 analizowanych krajów. W przypadku poziomu życia osób starszych sytuacja wygląda niewiele lepiej. Uplasowaliśmy się na 62. pozycji.

Dlatego w badaniu Millward Brown i Promedica24 aż 40% Polaków uważa, że opieką nad osobami starszymi powinny zająć się wyspecjalizowane firmy i osoby. W przypadku pytania o to, jaki rodzaj opieki chcielibyśmy zapewnić seniorom w swojej rodzinie i sobie, gdy będziemy starsi, najczęstszą odpowiedzią jest wsparcie ze strony bliskich (w obu przypadkach 62%). Natomiast drugim wyborem jest opiekun w miejscu zamieszkania (odpowiednio 24% i 17%).

– Opieka nad osobą starszą wymaga wiele czasu i poświęcenia. Jest to także duże obciążenie psychiczne. Jednak na szczęście istnieją inne formy pomocy seniorom. Jedną z nich są profesjonalne opiekunki i opiekunowie, którzy odciążają rodzinę, ale jednocześnie nie sprawiają, że senior czuje się odrzucony przez bliskich – mówi Dorota Machnik.

