W czasie badań porównano wyniki 20 różnych testów. Polegały one na skanowaniu mózgów ochotników podczas oglądania przez nich m.in. zdjęć ukochanych osób oraz filmów pornograficznych.

W odróżnieniu emocji istotna okazała się aktywność części kresomózgowia o nazwie prążkowie. Okazało się, że seks aktywuje jego część, która odpowiada za bezwarunkowe przyjemności (tak jak jedzenie). Przekształcanie pożądania w miłość wiązało się z tzw. wyspą. Miłość aktywowała zaś miejsce związane zwykle z układem nagrody – co ciekawe, jest to też region powiązany z uzależnieniami.

„Miłość to w zasadzie nawyk wynikający z tego, że seksualne pożądanie jest zaspokajane i nagradzane – powiedział prof. Jim Pfaus, profesor psychologii w uniwersyteckim Centrum Badań nad Neurobiologią Zachowań – Działa to w ten sam sposób u osób uzależnionych od narkotyków”.

Polecamy: serwis Seks

Źródło: rp.pl/mn

Reklama