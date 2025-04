Preparaty do higieny intymnej Floslek

Kosmetyki do higieny intymnej polecane są do stosowania profilaktycznego. Preparaty marki FLOSLEK Laboratorium zawierają prebiotyk i kwas mlekowy, które odbudowują naturalną mikroflorę organizmu, zapewniają komfort miejsc intymnych oraz przyspieszają regenerację drobnych uszkodzeń, otarć i odparzeń. Te wyjątkowe preparaty zostały przebadane pod okiem ginekologów i dermatologów na kobietach w ciąży i po porodzie. W związku z tym preparaty firmy FLOSLEK zdecydowanie polecane są przyszłym i świeżo upieczonym mamom oraz wszystkim kobietom, którym zależy na pielęgnacji miejsc intymnych.

Reklama

Przyczyny problemów miejsc intymnych

Poprzez niewłaściwą pielęgnację łatwo o zachwianie prawidłowego odczynu pH miejsc intymnych. Kwaśne środowisko utrzymuje specyficzna mikroflora, wspomagana pałeczkami kwasu mlekowego LAB (Lactic Acid Bacteria). Gdy równowaga prawidłowej mikroflory okolic intymnych zostaje zachwiana, wzrasta ryzyko podrażnień i zakażeń, co może prowadzić do uciążliwych dolegliwości. Sprzyjają temu kuracje antybiotykowe oraz antykoncepcja.

Kolejne czynniki to zaburzenia hormonalne związane z okresem ciąży bądź menopauzy, alergie czy cukrzyca. Przede wszystkim jednak należy zadbać o prawidłową higienę codzienną. Do mycia nie używajmy gąbek – stanowią idealne środowisko dla rozwoju bakterii. Należy również uważać na mydła, ponieważ posiadają wysokie pH (zasadowe) oraz ograniczyć kąpiele w wannie. Podrażnienia mogą także powodować zapachowe wkładki (najlepiej stosować te wykonane z „oddychającego materiału”). Częstą przyczyną powstawania infekcji jest noszenie zbyt obcisłej bielizny i spodni.