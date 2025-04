4 z 7

Preparaty nawilżające z oferty Floslek

Krem intensywnie nawilżający z linii Happy per aqua (Floslek) długotrwale nawilża. Przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji skóry normalnej z tendencją do przesuszania. Daje uczucie komfortu i ukojenia, łagodzi podrażnienia. Pozostawia na powierzchni delikatny, matowy film, który wzmacnia naturalną barierę lipidową. Ogranicza też utratę wody własnej naskórka. Działa bodźcowo na procesy naprawcze skóry. Idealnie nadaje się pod makijaż.