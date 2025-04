Polski Bank Komórek Macierzystych otrzymał przedłużenie prestiżowej akredytacji od Amerykańskiego Stowarzyszenia Banków Krwi już po raz drugi. Pierwszy raz odbyło się to w roku 2009. Przyznanie certyfikatu jest potwierdzeniem wysokiej jakości usług oraz obowiązujących międzynarodowych standardów w procesie bankowania krwi.

Reklama

Cel programu akredytacji prowadzonego przez AABB

Amerykańskie Stowarzyszenie Banków Krwi prowadzi program akredytacji od roku 1958. Obecnie programem objęta jest działalność banków krwi i innych placówek służby krwi, a także instytucji zajmujących się terapią komórkową oraz referencyjnych laboratoriów immunohematologicznych. Celem programu jest ustalenie czy metody, procedury, sprzęt oraz wiedza personelu danej instytucji spełnia standardy ustalone przez AABB. Działanie zgodne z tymi standardami zapewnia spełnienie najwyższych wymogów jakościowych obowiązujących nie tylko w Stanach Zjednoczonych, lecz także na całym świecie.

Certyfikat AABB – najważniejsze światowe wyróżnienie

Organizacje posiadające akredytację Amerykańskiego Stowarzyszenia Banków Krwi uważane są za wyróżniające się w określonej dziedzinie działalności. Każdorazowe przyznanie certyfikatu AABB jest poprzedzone szczegółową inspekcją, a przyznana akredytacja jest potwierdzeniem spełnienia najwyższych kryteriów jakości oraz wysokich standardów usług medycznych.

Polecamy: Pierwszy przeszczep komórek macierzystych z banku krwi

Akredytacja AABB to dowód wysokiego standardu usług

Do tej pory PBKM jako jedyny bank w Polsce posiada akredytację Amerykańskiego Stowarzyszenia Banków Krwi, co jest równoznaczne ze światowym uznaniem dla dotychczas prowadzonej działalności i zobowiązuje do stałego utrzymywania poziomu usług.

Polski Bank Komórek Macierzystych jest obecnie największym bankiem komórek macierzystych w Polsce, specjalizuje się w przechowywaniu krwi pępowinowej. Posiada kompletnie wyposażone laboratorium do preparatyki, badań i przechowywania krwi. Kolejna akredytacja AABB to potwierdzenie profesjonalizmu usług w PBKM.

Otrzymanie certyfikatu na kolejne dwa lata jest potwierdzeniem naszego profesjonalizmu i bezpieczeństwa. Ta akredytacja jest szansą nie tylko na stałe podnoszenie jakości usług w zakresie procesów związanych z pobieraniem i przechowywaniem komórek macierzystych z krwi pępowinowej czy procesów transplantacyjnych, ale także możliwością na współpracę z podobnymi instytucjami na całym świecie w ramach programu doskonalenia zawodowego – mówi Jakub Baran, wiceprezes PBKM. - Śmiało możemy się porównać z najlepszymi bankami na świecie - dodaje.

Akredytacja poprzedzona była szczegółową kontrolą przeprowadzoną przez wykwalifikowanych audytorów. Inspekcja potwierdziła najwyższy standard jakości w PBKM S.A.

Zakres działalności AABB

AABB jest międzynarodową organizacją członkowską, o charakterze non-profit, której głównym celem jest rozwój krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz pokrewnych metod leczenia. AABB ustala standardy, prowadzi działalność akredytacyjną, publikuje książki, podręczniki i czasopisma, a także prowadzi działalność szkoleniową dla poprawy bezpieczeństwa chorych i dawców. Członkami AABB są banki krwi, organizacje służby krwi, instytucje prowadzące terapię komórkową i laboratoria diagnostyczne oraz pracownicy tych instytucji w 50 stanach oraz 80 krajach. AABB obsługuje ponad 1800 instytucji i zrzesza 8000 ich pracowników: lekarzy, naukowców, techników medycznych, pielęgniarek, administratorów i innych.

Zobacz: Komórki macierzyste udało się przekształcić w neurony

Inne wyróżnienia dla PBKM

Certyfikat Amerykańskiego Stowarzyszenia Banków Krwi to nie jedyny dowód wysokiego standardu usług oferowanych przez Polski Bank Komórek Macierzystych. Od 2004 roku PBKM posiada certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000 w zakresie pobierania, przechowywania i mrożenia komórek macierzystych z krwi pępowinowej. Pozytywny wynik audytu przeprowadzonego w 2010 roku, dotyczący systemu ISO 9001:2008 spowodował przedłużenie certyfikacji do 15 grudnia 2013.

Ministerstwo Zdrowia także przyznało akredytację na prowadzoną działalność dla PBKM zgodnie z „ustawą o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu tkanek, komórek i narządów”.

Kolejny certyfikat przyznany w 2007 roku przez European Association of Family Cord Blood Banks świadczy o spełnieniu przez PBKM standardów wyznaczonych przez organizację zrzeszającą rodzinne banki krwi pępowinowej z kilku krajów Europy.

Wysoką jakość usług świadczoną przez PBKM potwierdza pozytywny wynik audytu przeprowadzony przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii oraz Krajowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Dlaczego warto przechowywać komórki macierzyste?

Komórki macierzyste krwi pępowinowej mogą być pobrane tylko raz w życiu podczas porodu. Następnie przechowuje się je w Banku Komórek Macierzystych. Wykorzystywane są do leczenia wielu chorób m. in. niektórych nowotworów, białaczki, chłoniaków, anemii sierpowatej, nabytych defektów szpiku kostnego, czy wrodzonych chorób układu immunologicznego. Obecnie trwają badania nad zastosowaniem komórek macierzystych w regeneracji tkanki mięśniowej i komórek nerwowych oraz do wykorzystania ich w wytwarzaniu dowolnych komórek w warunkach laboratoryjnych. Korzyści płynące z pozyskiwania i przechowywania komórek macierzystych z krwi pępowinowej dzieci spowodowały, że tysiące ludzi na świecie decyduje się na korzystanie z usług Banków Krwi.

Czytaj też: Komórki macierzyste leczą chore serca!

Reklama

Czym jest PBKM?

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. (PBKM) został założony w 2002 roku w Warszawie. Jest polską firmą biotechnologiczną, która specjalizuje się w pobieraniu, preparatyce, zamrażaniu i przechowywaniu komórek macierzystych z krwi pępowinowej w celu późniejszego, ewentualnego ich wykorzystania w leczeniu. PBKM świadczy profesjonalną i kompleksową usługę deponowania komórek macierzystych z krwi pępowinowej według najlepszych europejskich i amerykańskich standardów medycznych. Jako jedyny bank w Polsce jest akredytowany przez American Association of Blood Banks. PBKM regularnie poddawany jest audytom Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek sprawdzającym z ramienia Ministerstwa Zdrowia poprawność dokonywanych procesów i stosowanych procedur. Działalność PBKM nadzoruje Rada Naukowo-Medyczna. PBKM wraz z oddziałami w innych krajach Europy (m.in. Węgry, Rumunia, Hiszpania, Włochy, Łotwa) skupione w grupie FamiCord, zgromadził ponad 47 tysięcy porcji krwi pępowinowej, co sytuuje firmę wśród największych firm świadczących usługę rodzinnego deponowania krwi pępowinowej w Europie.

Zobacz też: Niepożądane mutacje komórek macierzystych

Hill & Knowlton Poland / Jolanta Czepułkowska