Prezent świąteczny dla alergika

Jeśli chcemy sprawić świąteczną przyjemność alergikowi, musimy dobrze przemyśleć co kupimy. Bowiem taki prezent powinien być przede wszystkim bezpieczny!



Dezodoranty i inne pachnidła

Substancje perfumujące są częstymi alergenami, dlatego też kupując alergikowi dezodorant czy perfumy, wybierajmy te, które są przeznaczone dla osób o wrażliwej skórze i mają subtelny zapach.

Natomiast jeśli chcemy kupić alergikowi świece zapachowe, wybierajmy te naturalne, czyli woskowe lub sojowe. Pamiętajmy jednak, że produkty spalania takich świec i tak mogą drażnić układ oddechowy i wywoływać bóle głowy.

Kremy i balsamy do ciała

Najlepiej wcześniej zasięgnąć opinii, jakie kosmetyki stosuje osoba, której chcemy wręczyć prezent (można porównać skład kosmetyków i wybrać odpowiedni). Jeśli jest to niemożliwe, wówczas wybieramy kosmetyk z jak najmniejszą ilością substancji zapachowych, barwiących, konserwantów, olejków eterycznych i metali ciężkich. W aptekach i drogeriach kosmetycznych dostępne jest całe mnóstwo balsamów i kremów hipoalergicznych. One niestety też mogą uczulać. Gdy mamy jakiekolwiek wątpliwości – wówczas zrezygnujmy z zakupu takiego prezentu, by nie zaszkodzić alergikowi.

Kosmetyki „kolorowe”

Unikamy kupowania tuszów, cieni i kredek z kolorowymi pigmentami, zwłaszcza zawierających chrom, karmin i nikiel. Powinniśmy też dobrze zastanowić się zanim kupimy maskarę wodoodporną, gdyż te mają substancje utrwalające, które również uczulają. Unikamy też kosmetyków z masą perłową, ponieważ jej drobinki mogą podrażniać delikatną skórę i spojówki oczu oraz brokatu. Najlepszymi kosmetykami kolorowymi są te o barwach naturalnych, a więc: czarne tusze, beżowe cienie do powiek itp.

Ubrania i biżuteria

Ciepłe, „gryzące” sweterki, szaliki, czapki i rękawiczki, nie są odpowiednie dla alergików. Wełna zawiera bowiem lanolinę, wywołującą reakcje skórne u wrażliwych osób. Jeśli decydujemy się na odzież – wybierajmy tą z bawełny lub jedwabiu. Co do biżuterii: zapomnijmy o rękodziele i taniej biżuterii. Raczej wybierajmy metale szlachetne (złoto, srebro), ale na nie również alergik może być uczulony.

Słodkości

Wybieramy łakocie, które nie zawierają substancji uczulających naszego alergika. Substancjami takimi mogą być: gluten, białka mleka, jaj, kakao, orzeszki arachidowe, konserwanty i inne. Najlepiej dowiedzieć się jakie słodycze są bezpieczne i wypróbowane przez alergika, którego chcemy obdarować prezentem.

Alkohole

Często obdarowujemy się winami z różnych stron świata. Jeśli chcemy podarować taki prezent dorosłemu alergikowi, pamiętajmy, by nie było to wino z chemicznymi domieszkami, a raczej to droższe, z górnej półki, które dojrzewa naturalnie.

Przygotowując paczkę dla dziecka, pamiętajmy, by nie umieszczać w niej silnie alergizujących owoców i słodyczy. Rezygnujemy także z maskotek, pluszaków i ubrań z niepewnego źródła!