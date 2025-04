Futura Medical, brytyjski koncern biotechnologiczny, wynalazł prezerwatywy, które roboczo nazwano kondomami z viagrą. Są one pokryte od wewnątrz cienką warstwą żelu, który zwiększa przepływ krwi do penisa, a tym samym wydłuża czas erekcji. Niestety nie pomoże ona mężczyznom, którzy nie mogą osiągnąć erekcji. Nowe prezerwatywy mają się pojawić w sprzedaży jeszcze w tym roku, na razie tylko w Wielkiej Brytanii.

Warto przeczytać: Jak go przekonać do używania prezerwatyw?

Źródło: Gazeta Wyborcza, 13.05.2011/ mk

Reklama