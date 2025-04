Zdrowie intymne niezależnie od wieku powinno być ważne w życiu każdej kobiety. Współczesne Polki są coraz bardziej świadome i wiedzą jak prawidłowo dbać o siebie, aby cieszyć się dobrym samopoczuciem.

Reklama

Dlaczego to takie ważne?

W trosce o zdrowie intymne szczególnie ważne jest utrzymywanie kwaśnego pH oraz równowagi mikrobiologicznej środowiska pochwy. Jeśli zniszczeniu ulegnie „kwaśna bariera”, często dochodzi do infekcji, które kończą się zapaleniem dróg rodnych, a towarzyszą temu między innymi nieprzyjemny zapach, świąd czy pieczenie – reagować należy jak najszybciej.

Nieleczona infekcja może doprowadzić do przekazania partnerowi patogennych mikroorganizmów, wywołując przykre schorzenia: zapalenia cewki moczowej, gruczołu krokowego, najądrza, a nawet może prowadzić do niepłodności.

Czytaj też: Niepokojące upławy - kiedy do lekarza?

Jak dbać o zdrowie intymne?

Obecnie skuteczną metodą rozpoznania infekcji są posiewy i wymazy wydzieliny pochwowej, przeprowadzane w większości gabinetów ginekologicznych. Ważne jest, aby wiedzieć, co zwiększa ryzyko zakażenia. Tych czynników jest kilka:

antybiotykoterapia,

stosowanie środków antykoncepcyjnych,

ciąża,

częsta zmiana partnerów seksualnych,

współżycie bez prezerwatywy ,

, częste chodzenie na basen i korzystanie z publicznych toalet,

cukrzyca,

miesiączka,

używanie w codziennej higienie intymnej płynów o wysokim pH, które niszczą dobroczynną florę bakteryjną.

Reklama

Czym są pałeczki kwasu mlekowego?

W pochwie zdrowej kobiety występuje ok. 100 gatunków mikroorganizmów (tlenowe, beztlenowe oraz drożdże). Najliczniejsze są pałeczki kwasu mlekowego zwane Lactobacillus, które w wyniku fermentacji wytwarzają kwas mlekowy odpowiedzialny za utrzymanie niskiego pH środowiska pochwy. Stanowią one naturalną barierę, która nie pozwala namnażać się patogenom.

Polecamy: Moje ciało się zmienia - dojrzewanie dziewczyny

„Specjalnie dedykowane” kobiecej fizjologii bakterie probiotyczne znajdują się w probiotykach ginekologicznych, czyli preparatach zawierających żywe i aktywne bakterie probiotyczne, o naukowo potwierdzonym działaniu i skuteczności, które podane w odpowiedniej ilości wywierają efekt prozdrowotny na organizm gospodarza.

Źródło: informacja prasowa