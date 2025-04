Probiotyki są to podawane doustnie wybrane kultury bakterii lub drożdży. Najczęściej są to tzw. pałeczki kwasu mlekowego (Lactobacillus spp.), będące składnikiem prawidłowej flory jelitowej. Naukowcy stworzyli nowy szczep bakterii właśnie z rodzaju Lactobacillus, który produkuje bardzo ciekawą cząsteczkę z grupy sprzężonych kwasów linolowych – kwas linolowy t10, c12, który ma już udowodniony wpływ na zmniejszenie ilości tkanki tłuszczowej w ludzkim organizmie. Dodatkowo wpływa on hamująco na wzrost komórek raka jelita grubego i ostatecznie powoduje ich śmierć. Jednak ten rodzaj sprzężonego kwasu linolowego produkują jedynie bakterie Propionibacterium acnes wywołujące trądzik. W badaniu naukowcy przenieśli fragment łańcucha DNA kodujący enzym produkujący kwas linolowy z bakterii P. acnes do bakterii kwasu mlekowego. Następnie tak przygotowanym szczepem nakarmiono myszy laboratoryjne. Po pewnym czasie okazało się, że skład tkanki tłuszczowej zwierząt laboratoryjnych znacząco uległ zmianie. Poziom specyficznego kwasu linolowego t10, c12 podniósł się aż 4 krotnie. Tym samym stało się jasne, że pewne bakterie obecne w przewodzie pokarmowym mogą wpływać na metabolizm organizmu gospodarza.„Tkanka tłuszczowa nie jest bierną tkanką, ale aktywną i prozapalną strukturą będącą czynnikiem ryzyka wielu chorób, w tym również nowotworów. Ta praca pokazuje możliwości wpływu na nią przez interakcje zachodzące w jelicie człowieka pomiędzy dietą – mikrobami i samym gospodarzem„ – podsumowuje dr Catherine Santon, prowadząca to badanie.Źródło: EurekAlert!/kp/pk

Reklama