Martwicze zapalenie jelit (NEC) a probiotyki

Delikatny i nie w pełni rozwinięty organizm wcześniaka czyni go podatnym na różnego rodzaju powikłania zdrowotne. Niektóre schorzenia występują niemal wyłącznie w populacji niemowląt urodzonych przed terminem. Należą do nich m.in. retinopatia wcześniacza, dysplazaja oskrzelowo-płucna czy martwicze zapalenie jelit.

Ostatnie z powikłań występuje rzadko, jednak w wielu przypadkach jego konsekwencją jest znaczne obniżenie jakości życia dziecka. Skuteczne działania profilaktyczne mogłyby uchronić maluchy przed skutkami choroby, a czasami nawet uratować życie.

Jak wynika z badań, szansą dla wcześniaków może być rutynowa podaż probiotyków.

Zbadano wpływ probiotyków na wystąpienie NEC u wcześniaków

Ze względu na możliwość występowania wynikających z NEC poważnych zagrożeń dla zdrowia i życia wcześniaków, na całym świecie prowadzone są badania, mające na celu znalezienie środka o korzystnym działaniu profilaktycznym. Obiecujące są wyniki prac wskazujące na korzystne działanie probiotyków w prewencji martwiczego zapalenia jelit.

Od wielu lat na Oddziałach Intensywnej Opieki Noworodka szpitali we Włoszech i Finlandii, probiotyki podaje się wcześniakom rutynowo. Dostrzegając ich potencjał w zmniejszaniu ryzyka śmierci niezależnie od przyczyn oraz NEC, specjaliści ze szpitala uniwersyteckiego w Dijon we Francji w 2008 r. rozpoczęli podawanie wszystkim wcześniakom urodzonym na tamtejszym OIONie probiotyk zawierający szczep Lactobacillus casei rhamnosus Lcr35. Wyniki prowadzonych do 2011 r. badań zostały porównane do wyników wcześniejszej obserwacji, obejmującej okres 5 lat przed wprowadzeniem rutynowej suplementacji tym szczepem bakterii.

Badaniem objęto 1130 wcześniaków urodzonych między 24 a 31 tygodniem ciąży – 783 przyjętych na oddział przed wprowadzeniem podaży probiotyku i 347, które dostawały probiotyk. Okazało się, że wśród pacjentów, którym podawano szczep Lactobacillus casei rhamnosus Lcr35, zmniejszeniu uległa częstość zachorowań na martwicze zapalenie jelit, sepsę i cholestazę.

Obniżyła się również śmiertelność, a czas osiągnięcia możliwości pełnego żywienia enteralnego uległ skróceniu.

Zdaniem ekspertów, przegląd dotychczasowych badań pokazuje korzystny wpływ probiotyków na zmniejszenie ryzyka wystąpienia NEC u wcześniaków, dlatego suplementacja powinna stanowić standard postępowania klinicznego u dzieci urodzonych przed terminem, zagrożonych wystąpieniem tego schorzenia.

