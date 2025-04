Nocne zaburzenia oddychania to patologie wpływające na jakość naszego snu, a w konsekwencji na samopoczucie w ciągu dnia i zdrowie naszego organizmu. Nie należy ich lekceważyć. Jednym z najpowszechniejszych problemów jest chrapanie! Szacuje się, że dotyczy to prawie połowy dorosłej populacji, co w prostym przeliczeniu daje około 2 miliardy chrapiących osób. W Polsce może chrapać nawet 10 mln osób, z czego 4 mln może nawet o tym nie wiedzieć. Światowy Dzień Snu, obchodzony w tym roku 17 marca, jest okazją do zwrócenia uwagi na rosnący na świecie problem związany z zaburzeniami snu u dzieci i dorosłych.

Światowy Dzień Snu



Organizatorzy Światowego Dnia Snu publicznie pokazują wysiłki podejmowane w kierunku zapobiegania i leczenia zaburzeń snu. W tym roku myśl przewodnia brzmi: "Sleep Soundly, Nurture Life" ("Śpij spokojnie, pielęgnuj życie"). To hasło ma szerokie znaczenie celowo, aby zwrócić uwagę, że jakość życia z zaburzeniami snu można poprawić, ale uznanie znaczenia snu dla ogólnego zdrowia i dobrego samopoczucia musi iść w pierwszej kolejności. Choć większość zaburzeń snu można leczyć lub im zapobiegać, mniej niż jedna trzecia osób cierpiących szuka profesjonalnej pomocy.

Prawie 70% osób chrapiących nie czuje się po przebudzeniu wypoczęta – czyli ok. 4 mln Polaków co rano wstaje niewyspana, niedotleniona, ma kłopoty z koncentracją i szereg innych problemów - wynika z badania TNS na zlecenie Centrum Medycznego MML.

Polacy chrapią

Szacuje się, że w Polsce chrapie około 10 mln osób, z czego prawie połowa może tego nie zauważać. Dane TNS pokazują, ze problem chrapania dotyczy również naszych pociech (3%). U dzieci chrapanie może sygnalizować problem przerośniętego migdałka, co może skutkować bezdechem, bólem głowy, zmęczeniem, apatią, częstymi infekcjami górnych dróg oddechowych. Przewlekłe i wieloletnie chrapanie, które nie było leczone w dzieciństwie, może prowadzić do komplikacji zdrowotnych w dorosłym życiu.

Chrapanie jest objawem utrudnionego przepływu powietrza przez nos i gardło. Podczas snu rozluźniają się mięśnie podniebienia miękkiego, a przy ułożeniu ciała na plecach język cofa się, usta otwierają i dochodzi do zwężenia kanału nosogardła i gardła. To sprawia, że powietrze przeciska się trudniej do płuc, powoduje wibracje i drgania wiotkiej części podniebienia i języczka, a to wywołuje efekt akustyczny, czyli chrapanie - tłumaczy dr Michał Michalik, otolaryngolog z Centrum Medycznego MML.

Aby leczenie zaburzeń oddychania podczas snu było skuteczne, powinno być leczeniem przyczyn schorzenia, a nie objawów. Chrapanie jako objaw zaburzeń oddychania w czasie snu jest wskazaniem do odbycia konsultacji laryngologicznej i przeprowadzenia szczegółowej diagnostyki. Warto zadbać o jakość naszego snu, a co za tym idzie - zdrowie.

