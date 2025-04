Dzięki temu możliwe będzie stworzenie środka blokującego ten enzym. Wystarczy następnie dodać go do pasty do zębów lub nawet słodyczy i problem z większością chorób zębów przestaje istnieć.Badacze zanalizowali budowę enzymu sacharazy pochodzącej z bakterii Lactobacillus reuteri, występującej powszechnie w ludzkiej jamie ustnej i w dalszych odcinkach przewodu pokarmowego. Bakterie używają tego enzymu do produkcji lepkich łańcuchów węglowodanowych z cukrów obecnych w naszym pożywieniu. Dzięki nim przytwierdzają się one do szkliwa zębowego. Tak przytwierdzone bakterie produkują następnie szereg innych enzymów i substancji powodujących uszkodzenie szkliwa, powstanie próchnicy oraz chorób dziąseł.Trójwymiarowa struktura bakteryjnej sacharazy jest bardzo nietypowa, a jej uwidocznienie było możliwe dzięki krystalizacji tego enzymu, co warto zaznaczyć udało się po raz pierwszy w historii wspomnianym naukowcom z Uniwersytetu w Groningen - prof. Bauke Dijkstra i prof. Lubbert Dijkhuizen. Działanie bakteryjnej sacharazy polega na rozszczepieniu dwucukru sacharozy na części składowe, czyli fruktozę i glukozę, a następnie wbudowanie ich do rosnącego łańcucha węglowodanowego. Do tej pory uważano, że za te dwie funkcje odpowiadają różne części enzymu. Nowe odkrycie dostarcza również dowodów na to, że te dwa procesy odbywają się w jednym centrum aktywnym sacharazy.Teraz nie zostaje nam nic innego jak czekać na zastosowanie tej wiedzy do stworzenia inhibitora bakteryjnej sacharazy, kończącego na zawsze nierówną walkę z próchnicą. Jak podkreślają naukowcy nie oznacza to jednak, że czasy szczoteczki do zębów odejdą w zapomnienie. Źródło: Science Daily/kp/pk

