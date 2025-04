70% Polaków wymienia ból głowy, rozdrażnienie i zniechęcenie jako skutki bezsennej nocy. Przedłużające się zaburzenia snu mogą powodować dużo poważniejsze powikłania zdrowotne, takie jak zmiany w funkcjonowaniu układu hormonalnego, nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, a nawet zatory i zawały serca.

20% skarżących się na problemy ze snem ankietowanych stwierdziło, że główną przyczyną tych dolegliwości są choroby, na które cierpią. Tymczasem często jest zupełnie odwrotnie - to raczej powtarzające się nieprzespane noce prowadzą do pogorszenia stanu zdrowia. W przypadku bezsenności mamy do czynienia z błędnym kołem: napięty tryb życia skutkuje zaburzeniami snu, a te z kolei – problemami z koncentracją oraz obniżeniem odporności organizmu. Szczególnie narażeni na te dolegliwości są ludzie pracujący w sytuacjach stresujących, pod presją czasu. W tej grupie przeważają ludzie młodzi, dobrze wykształceni. Chcąc być bardziej wydajnymi, często pracują zbyt długo. Prowadzi to do kłopotów z koncentracją i otępienia, a w efekcie do skrajnego wyczerpania organizmu. Choroby serca, zaburzenia krążenia, bóle głowy, stany depresyjne, zwiększona podatność na infekcje - to skutki głównie braku ruchu, stresu oraz zaburzeń snu.

Na podstawie różnych badań stwierdzono, że u osób cierpiących na bezsenność zwiększa się wydzielanie hormonów stresu , podwyższa się też ciepłota ciała, szybszy jest metabolizm, mierzony zużyciem tlenu. Bezsenność osłabia układ odpornościowy, przez co wzrasta ryzyko zakażenia – mówi dr Michał Skalski z Poradni Leczenia Zaburzeń Snu przy Katedrze Psychiatrii Akademii Medycznej w Warszawie. W ostatnich latach przedmiotem rosnącego zainteresowania jest też zagadnienie wpływu bezsenności na występowanie powikłań w układzie krążenia. Dotychczasowe badania sugerują, że bezsenność może mieć związek z występowaniem choroby wieńcowej i nadciśnienia – dodaje ekspert.

Choroby spowodowane zaburzeniami snu łączą się z częstszymi wizytami w gabinetach lekarskich oraz dodatkowymi nakładami finansowymi. Oprócz kosztów leczenia i leków, dodatkowym obciążeniem dla chorych i społeczeństwa jest spadek wydajności pracy.

Z powodu częstych zwolnień chorobowych firmy co roku ponoszą straty. Niewyspani, przemęczeni pracownicy nie są efektywni. To może skutkować nawet utratą przez nich posady.