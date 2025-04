Naukowcy przeanalizowali dane ankietowe ponad 95 tysięcy mężczyzn z Nowej Południowej Walii (w wieku 45 lat i więcej). Wyniki badań, opublikowane w "PLoS Medicine", sugerują, że im większe problemy z erekcją, tym większe ryzyko hospitalizacji z powodu choroby serca.

Analiza ponad 95 tys. przypadków pozwoliła lekarzom wywnioskować, że u mężczyzn z problemem wzwodów występowały: zawał serca, niewydolność, udar, choroba naczyń obwodowych lub zaburzenia przewodzenia w sercu.

Zaburzenia erekcji mogą być sygnałem "cichych" chorób serca i w przyszłości mogą się przyczynić do szybszego i precyzyjnego ich diagnozowania. Istnieje wiele skutecznych metod leczenia zarówno zaburzeń erekcji, jak i chorób serca. Im szybciej pacjent podzieli się z lekarzem swoimi dolegliwościami, tym skuteczniej można będzie go leczyć.

Ryzyko chorób serca w przyszłości wzrasta wraz z natężeniem problemów z erekcją, nawet u mężczyzn, którzy wcześniej nie mieli przypadków dolegliwości kardiologicznych. Młodsi mężczyźni, między 30. a 55. rokiem życia, którzy doświadczyli problemów ze wzwodem, są aż dwukrotnie bardziej narażeni na choroby serca. Tak więc problemy seksualne zawsze powinny stanowić poważne ostrzeżenie.

