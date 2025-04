To niewielki, ale ważny gruczoł. Otacza początkowy odcinek cewki moczowej. Gdy prostata (gruczoł krokowy lub stercze) jest dojrzała, ma 3–3,5 cm szerokości. Odpowiada za wzwód podczas stosunku. Produkuje też wydzielinę, która zawiera glukozę odżywiającą oraz chroniącą plemniki.

- Początek kłopotów

Po 50. roku życia pod wpływem zmian hormonalnych zachodzących w organizmie mężczyzny prostata zaczyna się powiększać. Coraz bardziej zaciska się wokół cewki moczowej, co powoduje kłopoty z oddawaniem moczu.



- Co powinno zaniepokoić

Do wizyty u lekarza powinny mężczyznę skłonić takie objawy, jak: częstsze korzystanie z toalety, także w nocy (nawet 3–4 razy), uczucie ciągłego parcia na pęcherz, mała siła, z jaką wypływa strumień moczu, całkowite zatrzymanie moczu.

- Badania

Każdy mężczyzna po 50. roku życia, nawet jeśli nie ma problemów z oddawaniem moczu, powinien poddać się badaniom kontrolnym u urologa. Wizyta u specjalisty zaczyna się od rozmowy z pacjentem. Następnie lekarz wykonuje badanie per rectum, czyli palcem przez odbyt. W ten sposób może sprawdzić, czy na płatach stercza nie ma żadnych zmian. Przy podejrzeniu raka konieczna jest biopsja grubo- lub cienkoigłowa.