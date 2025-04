Problemy z trawieniem wyjaśnione

Dotychczas zespół objawów zwany ogólnie syndromem drażliwego jelita był jedną z najmniej wyjaśnionych powszechnych dolegliwości. Tymczasem naukowcy znaleźli odpowiedź, która może mieć wielkie znacznie dla cierpiących.

Wzdęcia, wiatry, skurcze jelit, mdłości, biegunka lub zaparcia – wszystko to pakowane jest zwykle do worka pt. „nadwrażliwość jelita”, jeśli wykluczone zostaną poważniejsze choroby. I ta dość ogólnikowa diagnoza musi wystarczyć cierpiącym, gdyż lekarze do zaoferowania mają zwykle środki rozkurczowe. Wielu ludzi próbuje ratować się jedząc zdrowo – więcej owoców, warzyw, pełnoziarnistych p

okarmów, co w istocie może właśnie dodatkowo podrażniać jelita.

Najnowsza teza naukowców łączy problemy trawienne ze złą przyswajalnością fruktozy – cukru powszechnie występującego w owocach i warzywach oraz niektórych ziarnach. Prawidłowo powinien być on trawiony w jelicie cienkim, ale w przypadku złej absorpcji przedostaje się do jelita grubego i tam zaczyna fermentować, prowadząc do wspomnianych przykrych dolegliwości. Diagnozę taką można postawić za pomocą prostych testów polegających na przyjmowaniu słodzonych napojów i badaniu oddechu pacjenta pod kątem gazów.

Czy taki wyrok oznacza konieczność rezygnacji z owoców i warzyw? Niekoniecznie. Ważne jest abyśmy dobierali płody z naturalną równowagą glukozy i fruktozy, a nade wszystko obserwowali, jakie działanie mają na nas poszczególne pokarmy roślinne. Dobór diety zwykle jest bardzo indywidualny.

Przy faktycznych problemach z absorpcją fruktozy powinniśmy unikać: jabłek, gruszek, mango, arbuzów, fig, miodu, cebuli, szparagów, fasolki szparagowej, cykorii, karczochów i mleka kokosowego. Poza tym wszelki nadmiar surowizny nie jest wskazany – jak sałatka owocowa lub surówka to raczej mała miseczka kilka razy dziennie niż dwa kilo czereśni na raz!

Agata Chabierska